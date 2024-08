BRT-ABC recebe prêmio “Melhores e Maiores obras” do Instituto de Engenharia

O BRT-ABC recebeu nesta terça-feira (27/8) o prêmio Melhores e Maiores Obras do Instituto de Engenharia, na categoria Infraestrutura de Transporte.

A cerimônia ocorreu na sede do IE, em São Paulo, durante a Semana Nacional de Engenharia.

O Instituto premiou as 20 obras que mais se destacaram em todo o país pelo compromisso com a qualidade da engenharia brasileira e pelo impacto social.

O BRT-ABC, que será operado pela Next Mobilidade ao final da obra, será o primeiro corredor exclusivo de ônibus do Brasil totalmente atendido por veículos 100% elétricos.

Serão 92 ônibus elétricos e-Trol, articulados, produzidos com tecnologia nacional pela Eletra, empresa brasileira com sede em São Bernardo do Campo/SP, em parceria com a WEG (motores elétricos e baterias), Caio (carroceria) e Mercedes-Benz (chassi).

O BRT-ABC terá 16 paradas e três terminais, ligando as principais cidades do Grande ABC à rede metroviária da região metropolitana de São Paulo.

Beneficiará diretamente três municípios do ABC (São Bernardo, Santo André e São Caetano), mais Diadema e Mauá (via Corredor ABD).

Fará a interligação com os terminais São Bernardo (Paço Municipal), Tamanduateí (Linha 2-Verde do Metrô e Linha 10 Turquesa da CPTM) e Sacomã (Linha 2-Verde do metrô e Expresso Tiradentes).

A capacidade inicial será de 173 mil passageiros/dia, podendo chegar a até 600 mil com o crescimento da demanda.

O investimento total estimado é de R$ 950 milhões, a cargo da empresa privada operadora (Next Mobilidade).

As obras estão em curso em São Bernardo e São Paulo e deverão ser concluídas em 2025.

Representando a Next Mobilidade, o arquiteto Flamínio Fichmann agradeceu a premiação e destacou a experiência do grupo empresarial que lidera o BRT-ABC, que tem mais de um século de tradição em transporte público na Grande São Paulo.