BRT-ABC entra na 2ª fase das obras após licença ambiental da Cetesb

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo-Cetesb emitiu no final de janeiro a Licença Ambiental de Instalação da segunda fase das obras do BRT-ABC, que agora começará a chegar a São Paulo.

Nessa etapa, será construída a pista a partir da divisa de São Bernardo do Campo até o terminal Sacomã, no Ipiranga.

A licença compreende a Avenida Lauro Gomes, Avenida Marginal, Rua Michel Saliba, Rua Aída e Rua do Grito, em São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo.

A Fase 2, com extensão de 11,8 km, inclui 13 paradas, quatro viadutos, três pontes e quatro passarelas.

A Licença Ambiental de Instalação foi mais uma etapa do processo de licenciamento do sistema viário do BRT-ABC, um dos mais importantes projetos de transporte urbano da Grande São Paulo.

O BRT-ABC é um sistema rápido de ônibus elétricos movidos a bateria, com recarga por rede aérea. No total, terá 18 km de extensão, podendo atender até 600 mil passageiros/dia.

Será operado por 92 ônibus totalmente elétricos fabricados pela Eletra, empresa brasileira de tecnologia de tração elétrica com sede em São Bernardo.

1ª FASE

A Fase 1 do BRT-ABC já está praticamente concluída conforme o cronograma, incluindo a moderna parada em frente ao Shopping Metrópole, no Centro de São Bernardo.

A Parada Metrópole terá ar-condicionado, wi-fi, bilhetagem antes do embarque, acesso em nível aos veículos e facilidades para pessoas portadoras de deficiência. Será o modelo para as demais 15 paradas previstas no trajeto.

Terá também o Sistema de Transporte Inteligente (Intelligent Transport Systems-ITS), um conjunto de ferramentas tecnológicas para o controle de toda a operação.

O ITS municiará os gestores do BRT-ABC de informações em tempo real sobre horários dos ônibus, condições de trânsito, lotação etc., garantindo a interoperabilidade entre as paradas e o futuro Centro de Controle Operacional, no Terminal São Bernardo.

A Fase 1 começou nas Avenidas Aldino Pinotti e Lauro Gomes e terminou na Avenida Winston Churchill, em Rudge Ramos, divisa com São Caetano.

As obras deste trecho incluíram preparação do pavimento e concretagem de um trecho de 2,5 km da pista em São Bernardo.

BRT-ABC EM NÚMEROS