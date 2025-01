Brooke Shields revela trauma em cirurgia não autorizada

A renomada atriz Brooke Shields, conhecida por seu icônico papel em “A Lagoa Azul”, está prestes a lançar sua nova autobiografia intitulada “Brooke Shields não tem permissão de envelhecer”, programada para chegar às livrarias nos Estados Unidos no dia 14 deste mês.

Em recente entrevista à revista Us Weekly, a artista de 59 anos compartilhou detalhes sobre uma experiência pessoal marcante que vivenciou aos 40 anos. Em busca de alívio para um desconforto que a acompanhava desde a juventude, Shields decidiu realizar uma redução de lábios vaginais, conforme a recomendação de sua ginecologista.

No entanto, o que deveria ser um procedimento simples se transformou em uma experiência traumática. Durante a consulta de acompanhamento, Brooke foi informada pelo cirurgião plástico que um rejuvenescimento vaginal havia sido realizado sem o seu consentimento prévio. Ela descreveu essa atitude como uma “violação” e ficou estupefata com a falta de ética do médico, que tratou o procedimento adicional como um “bônus”.

Apesar do embaraço e da indignação que sentiu diante da situação, Shields decidiu não seguir com ações legais contra o profissional. “Não queria mais ninguém me dizendo o que fazer”, declarou, enfatizando sua decisão de compartilhar essa história como um meio de promover diálogos sobre saúde feminina e desmistificar os tabus que ainda cercam o assunto.