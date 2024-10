Bronny James estreia na NBA com cesta nos segundos finais

Bronny James, filho de LeBron, fez nesta sexta-feira (4) a sua estreia na NBA em jogo da pré-temporada entre Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves.

Bronny James anotou os seus dois primeiros pontos na história da NBA com uma bandeja a 56 segundos do final do jogo (assista mais abaixo). O Lakers perdeu por 127 a 104.

O jovem de 19 anos acertou a bandeja depois de errar as cinco primeiras tentativas de arremesso. Ele atuou por 16 minutos e ainda somou uma assistência e um rebote.

LeBron James não entrou em quadra e assistiu à cesta do filho do banco de reservas. Ele foi poupado e deve voltar às quadras neste domingo (6), em jogo contra o Phoenix Suns.

Sem o uniforme dos Lakers, LeBron James foi filmado no exato momento da cesta de Bronny e preferiu não esboçar qualquer tipo de reação.

A expectativa é que LeBron James e Bronny possam atuar juntos por pelo menos por alguns minutos do próximo jogo.