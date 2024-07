BRK recebe 345 visitantes na ETE de Mauá no primeiro semestre deste ano

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Mauá recebeu a visita de 345 alunos da rede municipal de ensino da cidade e instituições públicas e privadas do estado de São Paulo, no período de março a junho deste ano.

As atividades ocorrem por meio do programa de educação ambiental Portas Abertas. Ao todo, foram realizadas 12 visitas com o objetivo de orientar e conscientizar as pessoas quanto ao uso correto e a importância do sistema de esgotamento sanitário de Mauá.

As visitas monitoradas têm duração de cerca de uma hora e meia. Os participantes assistem a uma palestra e acompanham de perto todas as etapas do processo de tratamento de esgoto, que ocorre de forma biológica, com tecnologia de ponta, reproduzindo dentro dos tanques o mesmo processo que a natureza faz ao longo dos leitos dos rios.

Atualmente, o município de Mauá se destaca por ter atingido os índices de 91% de tratamento e 95% de coleta de esgoto, alcançando 10 anos antes as metas do Novo Marco do Saneamento que preconiza que, até 2033, todos os municípios brasileiros devam ter 90% da população atendida com os serviços de coleta e tratamento de esgoto.

“A iniciativa se constitui em uma importante ferramenta de comunicação e relacionamento com a população do município e contribui para sensibilizar e ampliar o conhecimento da população a respeito da importância dos serviços de saneamento, ao aproximar as pessoas dos serviços realizados pela empresa”, informa Juliana Duarte, responsável pelas áreas de comunicação e sustentabilidade da BRK em Mauá.

As visitas podem ser agendadas por qualquer pessoa, entidade ou instituição de ensino que tiver interesse. Basta enviar um e-mail para comunicacao_maua@brkambiental.com.br.

Em caso de dúvidas, é possível fazer contato com a concessionária por meio do telefone 0800 771 0001, pelo WhatsApp (11) 99988-0001, pelo site www.brkambiental.com.br/maua, ou ainda pelas nossas redes sociais.