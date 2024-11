BRK passa a disponibilizar faturas em dois formatos, digital e impresso

A partir deste mês de novembro, a BRK, empresa responsável pelos serviços de saneamento em Mauá, passa a disponibilizar a fatura de água e esgoto aos clientes em dois formatos: impresso, entregue pelos leituristas após a medição do consumo dos imóveis; e digital, direcionada aos moradores que têm e-mail cadastrado e que ainda não aderiram à fatura eletrônica.

“Com o crescente aumento de usuários de internet, o envio de faturas por e-mail tem sido cada vez mais comum. O formato digital das faturas de água e esgoto vem se popularizando nos últimos anos, e essa iniciativa da empresa oferece aos nossos clientes a possibilidade de indicar a mudança para o recebimento eletrônico”, destaca Eduardo Curtis, responsável pela área comercial na unidade de Mauá da BRK.

A fatura digital é considerada mais prática, segura e sustentável que o meio tradicional, fazendo com que cada vez mais pessoas prefiram o recebimento da conta por e-mail.

“O formato eletrônico evita extravios oferecendo mais segurança às informações, gera maior comodidade aos clientes e facilita o pagamento em formatos digitais por QRCode. Além de tudo isso, representa uma escolha com maior consciência ambiental por não necessitar do uso de papel”, complementa Eduardo.

Com o envio das faturas simultâneas, por e-mail e impressa, durante essa ação temporária em Mauá, a BRK chama a atenção dos clientes para que observe tratar-se da mesma fatura, não sendo cobranças diferentes em cada formato. E aos que desejarem promover a mudança do recebimento para o modelo digital, basta cadastrar-se em definitivo na modalidade de entrega eletrônica por meio de um link que será encaminhado junto com a fatura digital direcionando o cliente para a agência virtual da concessionária, a MinhaBRK, ou pelo WhatsApp (11) 9988-0001.

“Temos a expectativa de uma grande adesão dos nossos clientes à fatura digital, visto a flexibilidade que ela oferece”, afirma Eduardo.

É também importante saber que a conta emitida em formato eletrônico tem o mesmo valor legal que a fatura convencional, uma vez que contém todas as menções obrigatórias, servindo, inclusive, como comprovante de endereço.

Em caso de dúvidas, a BRK disponibiliza atendimento gratuito pelo 0800-7710001, 24h por dia. A concessionária também atende de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h, em sua unidade presencial que funciona no Poupatempo Mauá, por meio de agendamento realizado pelo Portal: https://www.poupatempo.sp.gov.br/.