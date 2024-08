BRK mantém liderança entre empresas mais inovadoras do setor privado de saneamento

A BRK, uma das maiores empresas privadas de saneamento do país, está entre as marcas que mais investem em inovação no Brasil. Por mais um ano consecutivo, a companhia marcou presença no ranking Valor Inovação 2024 e, nesta edição, ocupa o quarto lugar na categoria Infraestrutura.

“Trata-se de um reconhecimento pelo desenvolvimento de projetos de alta eficiência no fornecimento de água e tratamento de esgoto nas regiões em que atuamos. Temos a inovação como um dos pilares do nosso trabalho e incorporado à cultura organizacional. Isso, aliás, é um dos nossos diferenciais, pois entendemos que inovação não é responsabilidade de uma área específica, mas algo que deve estar na essência do trabalho de todos os profissionais”, destaca Alexandre Honore Marie Thiollier Neto, CEO da BRK.

A empresa segue em constante busca por inovações tecnológicas que promovem a eficiência operacional e adota as melhores práticas para otimizar seus processos. Entre as soluções fundamentais para o negócio da BRK, e que integram tecnologia de ponta, estão o uso de sensores inteligentes, IoT (Internet das Coisas), inteligência artificial e análise de dados para monitoramento em tempo real da infraestrutura. Com isso, melhoram as ações de detecção precoce de vazamentos, manutenção preditiva e otimização de recursos.

Para a BRK, o avanço tecnológico desempenha papel fundamental no desenvolvimento e universalização do saneamento no Brasil. Por isso, busca cada vez mais tecnologias e inteligência de gestão para aperfeiçoar atuais processos e abrir caminho para demandas futuras. Com o uso da tecnologia, a empresa melhora a qualidade dos serviços prestados e promove a sustentabilidade no longo prazo.

Tecnologia e inovação no saneamento de Mauá

Responsável pelos serviços de esgoto de Mauá, a BRK tem na cidade diversas soluções tecnológicas implantadas na rotina operacional A empresa opera na cidade uma estrutura formada por 615 quilômetros de redes coletoras e interceptores, além de seis estações de bombeamento instaladas em diversos bairros e uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE Mauá), localizada no bairro Capuava.

O controle operacional da ETE Mauá é 100% automatizado e, para isso, a planta de tratamento dispõe de uma central de controle de operação (CCO), em funcionamento 24 horas, e com supervisão por meio do software SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), que realiza o acompanhamento do processo em tempo real.

O sistema também permite ajustes nos equipamentos eletromecânicos e nas estruturas mais distantes, como de estações elevatórias de esgoto que são controladas pela tecnologia GPRS (General Packet Radio Service).

É importante ressaltar que a cidade de Mauá se destaca na região Metropolitana de São Paulo por ter atingido os índices de 91% de tratamento e 95% de coleta de esgoto. O município alcançou esses resultados 10 anos antes das metas do Novo Marco do Saneamento que preconiza que, até 2033, todos os municípios brasileiros devam ter 90% da população atendida com os serviços de coleta e tratamento de esgoto.

E para atingir esses indicadores a ETE Mauá adota a tecnologia canadense Advanced Sequencing Batch Reactor (ASBR) ou Reatores Sequenciais por Batelada Avançada. Por meio dessa tecnologia a estação opera com ciclos pré-estabelecidos e dispensa a utilização de produtos químicos. Portanto, todo o tratamento é feito de forma biológica, semelhante ao que acontece na natureza em processos de decomposição, garantindo que o efluente tratado volte ao leito do rio Tamanduateí.