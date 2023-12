BRK lança Programa de Estágio 2024

Os esforços para universalizar os serviços de distribuição de água e de coleta e tratamento de esgoto no Brasil, até 2033, seguem impulsionando a geração de vagas de trabalho, de norte à sul do país. A BRK, empresa privada de saneamento presente em mais de 100 municípios brasileiros, busca por novos talentos e oferece oportunidades para quem está no início da carreira profissional, com o Programa de Estágio 2024.

Lançado nesta semana, o programa tem o objetivo de ser a porta de entrada para os futuros agentes de transformação do saneamento brasileiro e oferece 60 vagas em operações da companhia de oito diferentes estados, entre eles em Mauá, município em que a empresa atua responsável pelos serviços de esgoto. “Acreditamos no potencial da diversidade, da inovação e do desenvolvimento. O programa de estágio é um convite aos estudantes para caminharem em conjunto com um time que soma experiências e conhecimento, e participarem do processo de transformação de um serviço essencial no país”, comenta Maria Duarte Webber, coordenadora de RH responsável pelo programa de jovens da BRK.

As informações sobre o Programa de Estágio 2024 podem ser consultadas no site www.brkambiental.com.br/estagio2024. As inscrições seguem abertas até o fim do mês de dezembro, e devem ser feitas nas vagas na página da empresa no LinkedIn. Podem participar universitários que concluem a graduação a partir de junho de 2025. Os cursos aceitos serão conforme as oportunidades de cada localidade e área da companhia.

O processo seletivo acontece em três etapas: inscrições, dinâmica de grupo e entrevistas finais, podendo ser online e presencial. O estágio, para os escolhidos, começa a partir de fevereiro de 2024.

O programa oferece como benefícios bolsa-auxílio, compatível com o mercado, assistência média e odontológica, seguro de vida e acidentes pessoais, vale-refeição ou alimentação (aplicável de acordo com a localidade e carga horária), vale-transporte, programa de apoio à saúde, Gympass, day off (no mês de aniversário), modelo híbrido de trabalho (aplicável de acordo com a localidade e área) e plano de aprendizado e desenvolvimento.