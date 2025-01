BRK celebra nesta sexta-feira, 31 de janeiro, o Dia do Engenheiro Ambiental

A atuação do Engenheiro Ambiental se dá de forma multidisciplinar. Em suma, a área de formação combina conhecimentos de engenharia, ciências ambientais e sociais para desenvolver soluções para problemas ambientais. Isso permite que o profissional atue na conservação da qualidade da água, do ar e do solo ou no setor de saneamento administrando redes de distribuição de água e coleta de esgoto.

Em Mauá, a área comercial é coordenada pelo engenheiro ambiental Eduardo Curtis, que atua na empresa há cerca de seis anos. Ele tem como função promover o desenvolvimento sustentável, com o compromisso em prestar um atendimento que proporcione o avanço dos serviços de saneamento com soluções cada vez melhores e mais eficientes.

Em atenção aos aspectos ambientais, econômicos e sociais da cidade, Eduardo acompanha todo o processo de tratamento do esgoto gerado em Mauá, que atualmente se destaca por ter atingido os índices de 91% de tratamento e 95% de coleta de esgoto. O município alcançou 10 anos antes as metas do Novo Marco do Saneamento que preconiza que, até 2033, todos os municípios brasileiros devam ter 90% da população atendida com os serviços de coleta e tratamento de esgoto.

“A atuação como engenheiro ambiental no setor de saneamento não é somente para quem deseja contribuir com boas práticas ambientais, mas também para quem tem potencial e busca fazer a diferença na vida das pessoas”, destaca Eduardo.



A BRK parabeniza todos os profissionais de engenharia ambiental que se dedicam a conservar os recursos naturais e promover um desenvolvimento mais sustentável, mitigando os impactos causados por diversas atividades na natureza.

Dia do Engenheiro Ambiental

O Projeto de Lei nº 615, de 2007, reconheceu a data em homenagem à primeira turma de graduados na área, de 1997, na Universidade Federal do Tocantins. Além do sistema Confea/Crea que regula o exercício da profissão de Engenharia Ambiental, a área é representada a nível nacional pela Federação Nacional das Associações de Engenharia Ambiental e Sanitária (FNEAS).