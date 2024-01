BRK bate recorde de limpeza preventiva das redes de esgoto em Mauá

A BRK, concessionária responsável pelos serviços de esgotamento sanitário de Mauá, executou em 2023 a limpeza preventiva de mais de 268 quilômetros de redes de esgoto na cidade. A quantidade é 5% maior do que a registrada em 2022 – quando 254 quilômetros das tubulações passaram pela limpeza.

“A lavagem preventiva das redes coletoras de esgoto é importante para mantê-las em bom funcionamento, garantindo a eficiência do sistema de coleta e tratamento de esgoto da cidade. Além disso, evita que ocorram entupimentos que podem gerar riscos à saúde e impactos ambientais. Por isso, temos a preocupação de intensificar esse trabalho ano após ano”, explica Bruno Gravatá, líder de operações da companhia.

Para a identificação dos pontos que vão passar pela limpeza, a área técnica verifica, por meio de um sistema chamado GIS (Geographic Information Sistem), os trechos com maior número de entupimentos e realiza vistorias preventivas em poços de visita.

A partir da identificação, um caminhão hidrojato é utilizado na limpeza. “Uma mangueira de 120 metros de comprimento com alta pressão de água é introduzida na rede de esgoto. A água em alta pressão quebra as placas de gordura que se acumulam nas redes e todo o lixo e a gordura são sugados para o caminhão”, complementa Bruno.

A execução desse trabalho reflete diretamente na redução dos casos de entupimentos de redes. “Por meio das limpezas preventivas é possível identificar e antecipar possíveis problemas nas tubulações, evitando ocorrências operacionais mais graves”, complementa Bruno.

Com essa ação, foram recolhidas cerca de 83 toneladas de lixo das redes e tubulações de esgoto, garantindo a eficiência do sistema de coleta e tratamento de esgoto da cidade e evitando as principais consequências dos entupimentos das redes, como o retorno do esgoto para dentro dos imóveis ou até mesmo a ruptura das tubulações.

Lixo na rede de esgoto

Vale ressaltar que o aumento de volume nas redes ocorre tanto por conta da mistura da água da chuva (ligações irregulares) com a rede coletora de esgoto, quanto pelo descarte irregular de lixo nas redes.

“A rede de esgoto foi dimensionada para receber 99% de material líquido e somente 1% de sólido, e um dos maiores desafios enfrentadospela BRK em Mauá é o descarte irregular de lixo nas redes coletoras e ligações residenciais”, explica Bruno.

Durante as atividades de limpeza são rotineiramente encontrados, dentro das tubulações, materiais estranhos, tais como, restos de construção civil (pedras, resto de cimento, madeira, plástico, papelão, sacos etc.) e descartes de banheiro (papel higiênico, fio dental, absorventes, cabelo, cotonetes, tecidos, sacos plásticos, fraldas descartáveis etc.), que ocasionam a obstrução da rede.

Outro grande problema é o descarte irregular de resíduos de cozinha, como restos de comida e, principalmente, óleo e gordura.

Os materiais sólidos também são encontrados durante a limpeza do gradeamento das Estações Elevatórias de Esgoto (EEEs) e da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da cidade.

Atendimento 24h

A BRK mantém a prestação dos serviços de operação e manutenção de forma ininterrupta, 24 horas por dia e todos os dias da semana, para casos de solicitação de emergências. Além disso, há as ações de vistoria de limpeza preventiva de todo o sistema de coleta de esgotos, que são realizadas rotineiramente pelas equipes técnicas da concessionária.

Para falar com a BRK, os clientes podem entrar em contato pelo WhatsApp, no (11) 9 9988-0001, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados das 8h às 14h, ou pelo telefone 0800 771 0001, que funciona 24 horas.