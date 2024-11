BRK atinge a marca de 567 dias sem incidentes com afastamento em Mauá

A BRK, empresa responsável pelos serviços de esgoto em Mauá, atingiu nesta semana a marca de 567 dias de trabalho sem incidentes com afastamentos em sua operação no município. O atingimento desse número reforça a cultura de segurança da empresa, que é focada em ações de prevenção, treinamentos e capacitações das equipes que atuam em Mauá, com atitudes que priorizam a saúde e o bem-estar.

Nesse período, foram mais de 10.484.160 horas dedicadas a treinamentos e realizadas mais de 31 inspeções de segurança. As ações reforçam a importância dos equipamentos de proteção individual (EPIs) e de proteção coletiva. Entre eles, estão o uso de barreiras com cones e placas de sinalização na rotina de trabalho em campo para execução de obras e intervenções; e avaliação dos riscos com foco nas atividades de maior complexidade.

É fundamental que os funcionários da companhia percebam a importância da prevenção de incidentes e tenham conscientização quanto às melhores práticas para a sua proteção e da população durante a execução de atividades diárias, inerentes aos serviços prestados pela concessionária no município.

“Esse resultado é mérito do forte compromisso de toda a equipe de Mauá que, de modo contínuo, segue rigorosamente os procedimentos implementados e executa suas atividades com empenho e dedicação, cumprindo as medidas de segurança durante toda a jornada de trabalho”, destaca Marcos Rocha Lopes, responsável pela área de segurança da BRK em Mauá.

A BRK trabalha alinhada a padrões internacionais, sendo que o marco alcançado em Mauá significa que a cultura de segurança está sempre em evolução. Para a empresa, a segurança dos funcionários e da população é uma condição inegociável.