BRK alerta sobre a importância da limpeza da caixa de gordura contra os entupimentos

A BRK, responsável pelos serviços de esgoto em Mauá, realiza rotineiramente a lavagem preventiva das redes coletoras de esgoto da cidade com o objetivo de mantê-las em bom funcionamento, garantindo a eficiência do sistema de coleta e tratamento de esgoto.

A limpeza preventiva das redes reduz os impactos e evitam transtornos, como o entupimento do sistema que podem gerar riscos à saúde e impactos ambientais. Porém, a empresa destaca que além desse trabalho é essencial que a população seja parceira da concessionária, evitando o descarte incorreto dos resíduos e o lançamento da água de chuva nas redes coletoras de esgoto.

Casos de entupimentos e extravasamentos nas tubulações de esgoto são, na maioria das situações, provocados por lixo descartado em local inadequado.

“Sabe aquele resto de comida que foi jogado na pia da cozinha? E aquele papel higiênico descartado pelo vaso sanitário? Tem ainda o óleo vegetal que, em vez de ser reaproveitado, foi lançado no ralo. Todos estes resíduos que, em algum momento, foram destinados para a rede de esgoto, retornarão trazendo algum tipo de problema, seja entupimento das ligações ou das redes, extravasamento das tubulações ou até retorno de esgoto para dentro dos imóveis”, informa Bruno Gravatá, líder de operações da BRK em Mauá.

Durante o trabalho de limpeza das redes e das ligações de esgoto, os materiais mais encontrados são resíduos sólidos, como fio dental, papel, brinquedos, latinhas de cerveja ou refrigerante, absorventes, peças plásticas e gordura proveniente do descarte do óleo de cozinha pelos ralos das pias. Até uma churrasqueira já foi retirada do sistema público de esgoto de Mauá.

A BRK alerta para alguns cuidados que a população deve ter para evitar transtornos com a rede de esgoto.

“Mesmo intensificando as ações de manutenção preventiva, ainda assim o uso correto do sistema de esgoto deve ser um hábito e, principalmente, um compromisso de todas as pessoas”, destaca ainda Bruno Gravatá.

ORIENTAÇÕES

• Para evitar transtornos com as tubulações de esgoto dentro dos imóveis, a recomendação é fazer uso das caixas de gordura e mantê-las sempre limpas.

• Todo imóvel deve ter uma caixa de inspeção acessível, na calçada ou próxima dela, para que seja possível identificar problemas no esgotamento e para realizar a manutenção das ligações de esgoto.

• Todo imóvel deve manter separadas as redes de esgoto das tubulações de água pluvial (água de chuva).

• O óleo de fritura, depois de utilizado no preparo dos alimentos, deve ser armazenado em garrafas plásticas e destinado a reciclagem. Em Mauá, a BRK Ambiental realiza, em parceria com a prefeitura e a empresa Lirium Reciclagem Vegetal, o Programa Olho Vivo, em que são disponibilizados pontos de coleta de óleo usado em escolas municipais e conveniadas, além de parques e ecopontos da cidade. O programa alia preservação e educação ambiental com o objetivo de reduzir o impacto gerado com o descarte inadequado do óleo usado no solo, nos cursos d’água e na rede de esgoto.

Os entupimentos das redes e ligações de esgoto, além de causarem prejuízos como transbordamento em vias públicas e riscos ao meio ambiente, também podem contribuir para a proliferação de doenças. Deste modo, a conscientização coletiva sobre o tema é fundamental.