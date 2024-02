Britney Spears revela ficada com Ben Affleck: ‘Olha eu sendo fofoqueira’

Britney Spears surpreendeu os seguidores do Instagram ao compartilhar mais uma história de sua vida amorosa. Na última quarta-feira, 7, a cantora revelou que teve um breve envolvimento com Ben Affleck no passado. A confissão veio acompanhada de uma foto ao lado do renomado ator e diretor, juntamente com a compositora Diane Warren.

“Uma foto legal comigo, Ben Affleck e Diana Warren anos atrás. Ele é um ator incrível. Esqueci de mencionar que fiquei com Ben naquela noite… Sinceramente, eu esqueci disso… Caramba, isso é loucura!”, escreveu Britney.

Apesar de ter compartilhado a revelação em sua conta do Instagram, a cantora rapidamente deletou a postagem. No entanto, a repercussão foi imediata e alguns usuários apontaram que a imagem datava de julho de 1999, época em que Affleck ainda estaria envolvido em um relacionamento com a atriz Gwyneth Paltrow.

“Gostaria de poder contar a vocês a história que aconteceu antes disso! Ops, queridos, olha só eu sendo uma fofoqueira”, concluiu a cantora.