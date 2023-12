Brisamar Shopping recebe Ballet Ana Rennó nesta quarta-feira (13)

A Praça de Alimentação do Brisamar Shopping será tomada por muita dança. Nesta quarta-feira (13), a partir das 19h, o empreendimento recebe a prévia do espetáculo “Caminhos de Luz”, do Ballet Ana Rennó.

A apresentação tem cerca de 45 bailarinos, entre crianças e adultos, que vão passear por diversos ritmos e contar, por meio da dança, os 30 anos de história da escola Ana Rennó, além de encerrar as atividades deste ano em grande estilo. A atração é gratuita e aberta ao público.

Para Viviane Morimoto, gerente de marketing do Brisamar Shopping, esta é uma forma de propagar a cultura às pessoas que passam pelo empreendimento. “Estamos sempre buscando atrações para entreter os visitantes do shopping e ser palco para artistas da nossa região, a fim de valorizar e expandir a arte”, destaca.

Serviço

Data: 13 de dezembro

Local: Praça de Alimentação do Brisamar Shopping – Rua Frei Gaspar, 365, Centro, São Vicente/SP

Horário: 19 horas

Entrada: Gratuita