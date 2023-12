Brisamar Shopping realiza encontro com personagens natalinos

O Brisamar Shopping preparou uma ação especial para completar a programação de dezembro com personagens que fizeram sucesso na chegada do Papai Noel. Nesta quarta-feira (6), a partir das 18 horas, o público tem um encontro marcado com os Esquilos Confeiteiros. Os bichinhos estarão na Praça Central, no primeiro piso, próximo ao bom velhinho, para uma sessão de fotos de Natal.

Já no dia 20 deste mês, será a vez da Soldadinha e do Duende levarem a magia desta época do ano para quem passar pelo empreendimento. A atração inicia às 18 horas.

Além de encontrar os personagens, as pessoas podem aproveitar toda a decoração do shopping, que apresenta tons de verde, vermelho, branco e prata, incorporando o tema deste ano que é “Natal Iluminado”. O espaço também inclui uma árvore de 11 metros de altura adornada e iluminada com LED, renas, sinos e caixas de presente, entre outros enfeites.

Atendimentos do Noel

Os atendimentos do Papai Noel acontecem de segunda a sábado, das 14 às 21 horas, e aos domingos, das 15 às 21 horas. Já entre os dias 16 e 23 de dezembro, o horário será das 14 às 22 horas. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, os atendimentos ocorrerão das 10 às 18 horas, seguindo o horário de funcionamento do shopping.

Sorteio de Natal

A cada R$ 300 em compras, os clientes concorrem a dois prêmios: um Peugeot 208 Style Turbo 0km (1º lugar), ou uma Scooter elétrica KAPPAK k bag 1000w 0km (2º lugar). A campanha acontece até 4 de janeiro de 2024. O regulamento pode ser consultado no site www.brisamarshopping.com.br. O sorteio está marcado para o dia 10 de janeiro de 2024. As trocas das notas fiscais devem ser feitas no balcão localizado no segundo piso do empreendimento.