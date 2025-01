Brincando na Quadra abre vagas para educadores físicos em São Paulo

O projeto Brincando na Quadra inicia o ano de 2025 com a contratação de profissionais de educação física (formados e estudantes) ou com experiência em basquetebol, futsal, handebol e voleibol para promover, durante dois meses, oficinas de iniciação esportiva para 500 crianças e adolescentes, na capital paulista.

As oficinas, com duração de dois meses, começam na segunda quinzena de março e acontecem no Clube da Comunidade (CDC) – Jardim Malia, Complexo Esportivo Winners, no distrito de Capela do Socorro.

A iniciação esportiva é o segundo momento em que o Brincando na Quadra atua nas comunidades em que se insere. Primeiro, é feita a reforma da quadra, para proporcionar condições ideais para a prática esportiva e, em seguida, são realizadas oficinas para que as crianças da comunidade conheçam as quatro principais modalidades coletivas.

Para fazer parte do projeto, é importante que o profissional de educação física tenha disponibilidade para 16 horas semanais nos períodos de manhã e tarde. As vagas para profissionais de educação física formados são: 1 professor de basquetebol, 1 professor de futsal, 1 professor de handebol e 1 professor de voleibol. Além disso, há duas vagas para 2 monitores, voltadas para estudantes de educação física ou pessoas que tenham experiência em alguma das modalidades, que precisam ter disponibilidade para um dos períodos (manhã ou tarde).

Com salário mensal de R$ 2.500,00 para os professores e R$ 1.500,00 para os monitores, os interessados podem se inscrever pelo site do Brincando na Quadra até dia 28 de janeiro.

Serviço – São Paulo:

Vagas:

1 educador físico de basquetebol

1 educador físico de futsal

1 educador físico de handebol

1 educador físico de voleibol

2 monitores (estudantes de educação física ou pessoas que tenham experiência em alguma das modalidades)

Início: segunda quinzena de março

Duração: 2 meses

Locais:

Clube da Comunidade (CDC) – Jardim Malia

Complexo Esportivo Winners, no distrito de Capela do Socorro

Endereço: Travessa Rúbens Tavares da Costa, 890/999 – Pq. Alto do Rio Bonito, São Paulo – SP

SOBRE O BRINCANDO NA QUADRA

O projeto Brincando na Quadra nasceu em 2024 para oferecer mais acesso ao esporte por todo o país, já que mais da metade das crianças e adolescentes não possuem uma quadra para a prática de atividades físicas.

Criado pela Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, o projeto reforma espaços poliesportivos, possibilitando que comunidades carentes em todo o Brasil tenham vivências esportivas em estrutura adequada. Na sequência, o Brincando na Quadra proporciona a iniciação das crianças e adolescentes nas modalidades esportivas de basquete, futsal, handebol e vôlei por meio de oficinas esportivas, ministradas por profissionais qualificados, durante dois meses após a entrega da quadra reformada. Após o período, todo o material utilizado é doado à comunidade.

Com o mapeamento realizado junto à Prefeitura, comunidades ou associações, já foram realizadas a instalação de quadras poliesportivas em Monte Santo (BA), São João da Boa Vista (SP), Catalão (GO) e Montenegro (RS) beneficiando mais de duas mil crianças e adolescentes. Número que crescerá, tendo em vista que, até o final de 2025, serão 20 espaços entregues.