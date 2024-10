Brincando na Praça realiza programação cultural e educativa na Zona Sul de São Paulo

O Brincando na Praça – festival que promove a ocupação criativa e educativa dos espaços públicos – retorna à capital paulista para mais um fim de semana repleto de arte, cultura, inclusão e brincadeiras. Gratuito e aberto ao público, o evento será realizado nos dias 02 e 03 de novembro, no CDC São Luís, na Zona Sul da cidade. A programação, elaborada para envolver toda a família, combina apresentações de teatro, dança, oficinas e intervenções artísticas que celebram a ancestralidade, a troca de saberes, o senso de coletividade e a consciência ambiental.

“Sabemos que os bairros fora do centro expandido têm menor acesso a programações artísticas relevantes, ainda mais quando pensamos em conteúdos para o público infantojuvenil e suas famílias. O Brincando na Praça é uma oportunidade única de convivência entre crianças e adultos longe das telas e mediada por ações culturais”, afirma Ítalo Azevedo, diretor geral da Muda Cultural.

CURADORIA

O projeto Brincando na Praça aborda questões importantes sobre o planeta e a sociedade, sempre em diálogo com a cultura popular. Nesta edição, a curadoria de Joy Catharina, com consultoria de Aysha Nascimento, reforça temas como meio ambiente e práticas de sustentabilidade, além de também se voltar para a questão do território e seus agentes, trazendo artistas e coletivos da zona sul, que em sua maioria atuam na própria região. A preservação dos oceanos, saúde e bem-estar guiam as atividades e atrações do fim de semana. Ainda, em consonância com o Mês da Consciência Negra, as questões raciais surgem como eixo central da agenda.

No line-up, grupos e companhias como DJ K-Mina, Maracatu Ouro do Congo, Mó Missão Dance, Taynã Azevedo (Oficina Cores da Terra), Cia Truks (Expedição Pacífico), Coletivo Desvelo (Praga da Dança), Val Ribeiro (Oficina Saberes em Roda – Cantos que Dançam), Cibele Mateus (Vermelho, Branco e Preto) e Diásporas Produções (Viva as Grandes Figuras!) animarão o público com suas diversas performances. Não ficarão de fora personagens icônicos da Nickelodeon: Bob Esponja e Dora farão participações especiais para completar a festa tirando fotos e divertindo toda as crianças e famílias. A programação será conduzida pela Mestre de Cerimônias Mana Bella.

“Por meio do teatro, dança, intervenções artísticas, oficinas e destaque das nossas tradições populares brasileiras, buscamos valorizar a cultura e o trabalho de artistas que, de forma sensível, trazem à tona discussões relevantes para a contemporaneidade. Produzir iniciativas como essa, para crianças e jovens, é uma grande responsabilidade. Por isso, além de oferecer entretenimento, nossas ações promovem abordagens lúdicas que incentivam a criatividade, a responsabilidade social e a cidadania”, comenta a curadora Joy Catharina.

PROGRAMAÇÃO

No sábado, a DJ K-Mina abre o evento, seguida pelo grupo Maracatu Ouro do Congo, que traz tambores e danças tradicionais da cultura afro-brasileira. Em seguida, o coletivo Mó Missão Dance, em colaboração com K-Mina, apresenta danças e acrobacias de hip hop. No período da tarde, Taynã Azevedo conduz a Oficina Cores da Terra, ensinando a criar tintas naturais a partir do solo, promovendo a consciência ambiental de maneira prática e criativa. O espetáculo Expedição Pacífico, da Cia Truks, encerra o dia com uma narrativa poética sobre a preservação dos oceanos e o impacto do lixo, deixando uma mensagem educativa para o público. A presença especial do personagem icônico da Nickelodeon, Bob Esponja, promete ser um dos pontos altos para as crianças, que poderão tirar fotos e interagir com a esponja-do-mar mais famosa da Fenda do Biquini. A tradicional parceria da Caravana Lúdica, com os Jogos do Mundo, também está entre os destaques com uma série de jogos tradicionais e contemporâneos de diversas épocas e países, todos construídos artesanalmente a partir de material reciclado.

No domingo, a programação continua com a discotecagem de K-Mina. A intervenção Viva as Grandes Figuras!, promovida pela Diásporas Produções, convida as crianças para uma divertida caça ao tesouro, homenageando figuras negras importantes do Sudeste brasileiro. O Coletivo Desvelo apresenta a performance colaborativa Praga da Dança, e a Oficina Saberes em Roda – Cantos que Dançam, conduzida por Val Ribeiro, explora as tradições afro-brasileiras e nordestinas. Cibele Mateus traz o espetáculo Vermelho, Branco e Preto, uma mistura de poesia e brincadeiras que aborda temas de ancestralidade e cultura popular. O festival encerra com uma caça ao tesouro, onde as crianças enfrentarão desafios e pistas para encontrar um tesouro especial. A Caravana Lúdica também marcará presença.

O Brincando na Praça conta com o patrocínio da Paramount e a realização da Muda Cultural, em parceria com a Cidade de São Paulo

Serviço | Brincando na Praça no CDC São Luís

Datas: 02 e 03 de novembro (sábado e domingo)

Horário: das 10h às 16h30

Local: CDC São Luís – Jd. Ibirapuera

Endereço: Rua Mourisca, 1 – Jardim Ibirapuera, São Paulo – SP, 05814-190

Sábado, 02 de novembro

10h30 Maracatu Ouro do Congo

11h30 Colab. Mó Missão Dance + DJ K-Mina

13h30 Oficina Cores da Terra | Taynã Azevedo

13h30 Colab. Mó Missão Dance + DJ K-Mina

15h00 Expedição Pacífico | Cia Truks



+ 11h às 16h Jogos do Mundo | Caravana Lúdica

+ Fotos com o personagem Bob Esponja!

Domingo, 03 de novembro

10h30 Viva as Grandes Figuras! | Diásporas Produções

11h00 Praga da Dança | Coletivo Desvelo

12h30 Viva as Grandes Figuras! | Diásporas Produções

13h00 Oficina Saberes em Roda – Cantos que Dançam | Val Ribeiro

14h30 Vermelho, Branco e Preto | Cibele Mateus

16h00 Caça ao Tesouro com Dora Aventureira

+ 11h às 16h Jogos do Mundo | Caravana Lúdica

+ Fotos com a personagem Dora Aventureira!