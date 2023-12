Briga termina com passageiro atropelado por trem da CPTM em São Paulo

Um homem morreu nesta sexta-feira, 15, depois de ser atropelado por um trem da Linha 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), entre as estações Comendador Ermelino e São Miguel Paulista, em São Paulo.

Em nota, a CPTM informou que uma briga entre dois homens dentro do trem, por volta da 20h, levou os demais passageiros a acionarem o botão de emergência para que pudessem descer do veículo, que seguia sentido sentido estação Calmon Viana, em Poá na região metropolitana.

Um dos passageiros, ainda não identificado, acabou sendo atingido por um trem que circulava sentido Brás e morreu no local. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para o resgate e apoio no atendimento da ocorrência, informou a companhia.

Quando aumenta a tarifa de trens e metrô em SP? Qual será o valor da integração? Tire dúvidas

Até as 21h, os trens da CPTM circularam com restrição de velocidade até a equipe de segurança retirar todas as pessoas dos trilhos.

No comunicado, a CPTM afirma lamentar o ocorrido “e reitera que não tolera nenhum tipo de violência contra a vida nos trens e estações, seja por parte de seus colaboradores ou de passageiros que utilizam o sistema”.

A Companhia afirma também que vai colaborar com a investigação policial, inclusive, com o resgate de imagens do trem para entender o início da confusão.