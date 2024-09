Briga de organizadas de Fla e Vasco termina com dois feridos e dez detidos

Uma briga entre organizadas de Flamengo e Vasco na manhã deste domingo (15), em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, terminou com dois homens feridos e dez detidos, segundo informações obtidas pelo UOL com a Polícia Militar.

Dezenas de homens entraram em confronto com pedaços de pau no bairro do Tanque. A pancadaria aconteceu na altura da estação do BRT.

Dois homens foram espancados e ficaram desacordados na pista do BRT. Eles foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara, também na Zona Oeste.

A Polícia Militar fez um cerco aos criminosos e conseguiu deter dez pessoas. Os detidos foram levados para a 41ª DP (Tanque).

Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (15), às 18h30, no Maracanã. O jogo é válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja a nota oficial da Polícia Militar:

“A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, de acordo com o comando do 18º BPM (Jacarepaguá), neste domingo (15/09), policiais da unidade foram acionados para uma ocorrência de briga de torcidas no bairro Tanque. Chegando ao local, os militares atuaram na dispersão do tumulto e, após a realização de um cerco, detiveram 10 suspeitos. Dois feridos foram socorridos à UPA da Taquara. A ocorrência está em andamento na 41ª DP (Tanque). O policiamento está reforçado na região”.