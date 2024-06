Briga de Anitta com Rock in Rio foi forte e precipitada, afirma Roberta Medina

Responsável por levar o Rock in Rio a Lisboa, capital de Portugal, há 20 anos, a empresária Roberta Medina afirma que Anitta foi precipitada ao dizer que nunca mais pisaria no Rock in Rio.

A cantora brasileira brigou com o festival há dois anos, quando escreveu no X, o antigo Twitter, que só se apresentaria no festival se a produção desse aos artistas que falam português o mesmo respeito que tinha com os estrangeiros.

“Foi forte, precipitado e desnecessário”, Medina disse à imprensa brasileira em entrevista coletiva em Lisboa, onde ocorre neste final de semana e no próximo a edição do Rock in Rio que celebra 20 anos do evento no país. “Não existe dizer ‘nunca mais’. A gente acerta, erra e amadurece. Isso vale para todos os lados.”

“Se me perguntassem se quero a Anitta no Rock in Rio, as portas estão abertas. Agora, não foi legal [o que ela disse]. Mas cada ano é um ano, cada momento é um momento. A gente fica um tempo de bode, mas por que as relações não podem se amadurecer?”, Medina acrescentou.

Anitta fez uma série de tuítes expondo sua insatisfação com o festival há dois anos. Ela cantou nas edições portuguesas do evento de 2018 e 2022.

“Pergunte aos mais corajosos como são tratados [pelo festival] quem é do Brasil e quem é de fora. É como se estivessem fazendo um grande favor por colocar a gente lá, e a gente que se humilhe a qualquer condição deles para dar tudo certo para os estrangeiros.”

“Só eu e minha equipe sabemos o que passamos numa guerra silenciosa com gente bem grande para conseguir o devido respeito para o funk”, ela seguiu. “Hoje peguei o celular e vi quanto funk rolou nesse festival e fiquei feliz que aquela briga extremamente exaustiva não foi à toa.”

À época a funkeira Ludmilla tinha acabado de fazer um show celebrado pelo público na edição brasileira do Rock in Rio. O evento foi criticado por colocá-la no palco Sunset, e não no palco Mundo, o principal, onde naquele dia se apresentaram Ivete Sangalo, Megan Thee Stallion e Dua Lipa.