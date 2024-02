Brian Wilson, cofundador do grupo Beach Boys, está com demência e terá nova tutela

O músico Brian Wilson, cofundador do grupo Beach Boys, está com demência e passará a contar com o auxílio de novos tutores, que passam a administrar seus bens em seu lugar. Sua tutora anterior era sua mulher, Melinda Ledbetter, que morreu em janeiro deste ano.

Uma nota publicada recentemente no site do artista e assinada por sua família diz que a decisão busca permitir que o artista possa “desfrutar de sua família e seus amigos e continuar trabalhando em projetos atuais, além de participar de qualquer atividade que escolher.”

“Após o falecimento da amada esposa de Brian, Melinda, e da cuidadosa deliberação e consulta entre Brian, seus sete filhos, Gloria Ramos e os médicos de Brian (e em conformidade com os processos familiares estabelecidos por Brian e Melinda), estamos confirmando que os representantes de longa data da família Wilson, LeeAnn Hard e Jean Sievers, atuarão como co-tutores de Brian”, diz a nota.

“Essa decisão foi tomada para garantir que não haja mudanças extremas na casa e que Brian e os filhos que vivem lá recebam cuidados e permaneçam na casa onde são assistidos por Gloria Ramos e a maravilhosa equipe que está lá há muitos anos ajudando a cuidar da família.”

De acordo com o portal americano The Blast, os documentos do pedido de tutela dizem que Brian “não tem capacidade de dar consentimento informado para a administração de medicamentos adequados ao cuidado e tratamento de transtornos neurocognitivos graves (incluindo demência)”. O ator também foi considerado incapaz de comparecer à corte por um médico.

Brian já estava sob tutela desde 1992. Jerome Billet, tutor atribuído por um tribunal após o músico enfrentar problemas com colapsos nervosos e alucinações, foi processado pelo artista após supostamente lidar mal com um processo entre Brian e Mike Love, outro membro dos Beach Boys.

A partir de 1995, Brian passou a ter como tutora sua mulher, Melinda.