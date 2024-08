Brew Festival & Covers desembarca no Grand Plaza com muita cerveja, comida e rock and roll

Quem é fã de cerveja artesanal acompanhada de um bom Rock and Roll, não pode perder o Brew Festival & Covers, evento com entrada gratuita que desembarca no Grand Plaza nos dias 23, 24 e 25 de agosto para uma festa regada a muita “breja, rock e rango”, que vai agradar todos os paladares.

O festival é considerado como o verdadeiro paraíso do chopp e conta com um arsenal de cervejarias brasileiras renomadas como, Gutembeer, Gravetos, Campinas, Bodebrown, Hoffen, Germânia, Copina, Ravinna, Schornstein, Hocus Pocus e Leuven que levam uma infinidade de rótulos e tipos diferentes de cervejas encorpadas e refrescantes.

Quem passar pelo evento, também pode aproveitar o melhor da gastronomia com os food trucks Porto Burger, O Xapeiro Burger, Ohana Dog e Porções, Na Brasa Espetos, Costela, O Bom e Velho Torresmo, Pastel do Alemão, Paraty Costela no Bafo, Crivers – Picanha e croquetes defumados, Churros das Meninas, Delícias da Vovó e Sorvete Americano.

Para acompanhar toda essa atração gastronômica não poderia faltar um bom Rock and Roll com bandas covers que combinam com o evento e agitam o final de semana de Santo André com performances de várias lendas da cena musical. Entre as atrações estão Dynasty trazendo sucessos da banda Kiss; Clocks com o melhor de Coldplay, Oasis e U2; Apache Rose com todo o ritmo de Red Hot Chilli Peppers; Linkin of a Down com tributo ao Linkin Park e sucessos do System of a Down; Lost Dogs ao som de Pearl Jam, além de Eruption e Big Gun com tributos aos grandes Van Halen e AC/DC.

Confira a programação:

Sexta-feira

19h – Dynasty (Kiss)

Sábado

Das 13h às 14h e das 14h30 às 15h – Clocks (Coldplay, Oasis e U2)

Das 16h às 17h e das 17h30 às 18h30 – Apache Rose (Red Hot Chilli Peppers)

Das 19h às 20h e das 20h30 às 22h – Linkin of a Down (Linkin Park e System Of a Down)

Domingo

Das 13h às 14h e das 14h30 às 15h30 – Lost Dogs (Pearl Jam)

Das 16h às 17h e das 17h30 às 18h30 – Eruption (Van Halen)

Das 19h às 20h e das 20h30 às 22h – Big Gun (AC/DC)

Serviço

Brew Festival & Covers no Grand Plaza

Endereço: Av. Industrial, 600 – centro de Santo André

Local: Estacionamento do shopping

Data: 23 a 25 de agosto

Horário de funcionamento: sexta-feira das 17h às 22h | sábado e domingo das 11h às 22h

Entrada: gratuita