“Breve”: A Nova Reflexão Musical de Flamha

O duo Flamha, formado por Regis Conceição e Lady Diana, nos presenteia com a mágica melodia de “Breve”, uma canção que mescla a essência do rock brasileiro com toques sutis de folk. Inspirada por uma profunda reflexão de Sócrates – “Tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais” – a música é uma jornada poética que nos convida a pausar e refletir sobre a fugacidade da vida.

Uma Canção para o Coração

“Breve” não é apenas uma música; é uma dissertação poética sobre o ritmo frenético da vida moderna. Regis Conceição compartilha: “A inspiração vem de uma frase do filósofo Sócrates: ‘Tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais’. Nossa música é uma reflexão sobre isso.” Com uma letra que toca a alma e uma melodia envolvente, a música se destaca pelo coro angelical arranjado pelo talentoso Roberto Gava.

Flamha é conhecido por trazer à tona temas filosóficos e profundos de uma maneira acessível e tocante. A combinação da voz serena de Lady Diana com os arranjos musicais refinados cria uma leveza que transforma até os temas mais complexos em algo belo e compreensível. O duo, que se conheceu nos tempos de escola e hoje encanta mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify, continua a surpreender com composições que misturam MPB, rock brasileiro, e influências de Elvis Presley e folk americano.

“Vamos aproveitar o lado bom da vida, porque ele passa, e quando a gente percebe a vida já está chegando ao fim.”

O videoclipe de “Breve” está programado para ser lançado em agosto, trazendo mais um elemento visual para essa experiência sensorial. Carlos Lima, que também clicou as fotos promocionais, será o responsável pela produção do clipe. Além disso, Flamha planeja um ambicioso projeto de lançar 12 canções em 12 meses, culminando em um álbum completo.

A produção de “Breve” é um trabalho de amor e dedicação, distribuído por Strm

e com Roberto Gava, Digão Musikorama e os próprios membros da Flamha envolvidos em cada detalhe. A mixagem e masterização foram realizadas por Roberto Gava e Regis Conceição, criando um som que ressoa como uma obra de arte. O coro, que evoca a grandiosidade de uma canção de Roberto Carlos, adiciona um charme único à música.

“Acho que a abordagem dos temas, embora sejam filosóficos e complexos, é simplificada de uma maneira que se torna um diferencial buscado pelo duo.”

“Breve” é uma canção que promete tocar os corações e inspirar uma busca pelo que realmente vale a pena na vida. Flamha continua a sua jornada musical com mensagens profundas e sonoridades encantadoras, convidando os fãs a explorar e celebrar os momentos breves, mas preciosos, da vida.