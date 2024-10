Breaking do Verão 2025 contará com eliminatórias de norte a sul do Brasil

A edição 2025 do Breaking do Verão, o maior festival de breaking do país, já tem data e local confirmados: o evento que recebe alguns dos principais nomes da modalidade mundial acontecerá nos dias 17 e 18 de janeiro, na Fundição Progresso, Rio de Janeiro. Crescendo e ganhando mais visibilidade e competidores a cada ano, o festival contará com cinco eliminatórias (Cyphers), duas a mais que na última edição.

A próxima praça a receber a Cypher será Porto Alegre, onde o BDV chegará pela primeira vez, colaborando com a fomentação da cultura e do esporte no local, tão atingido pelas duras enchentes neste ano. O evento será realizado no Museu da Cultura do Hip Hop, dia 12 de outubro, e selecionará um b-boy e uma b-girl para entrarem na disputa do mundial.

Em seguida, a eliminatória do Breaking do Verão chega a Manaus, dia 17 de novembro, na Casa de Praia Zezinho Corrêa, mesmo local que abrigou a Cypher em 2023. Ainda em novembro, no dia 30, mais uma nova praça: Brasília. A disputa no Distrito Federal acontecerá no Espaço Cultural Renato Russo. Em janeiro, no Rio de Janeiro, será realizada a última eliminatória.

A disputa teve início em setembro, em Fortaleza, no Dragão do Mar. E os participantes que já garantiram vagas para o mundial de janeiro foram: b-boy Fly e b-girl Kabrony.

As Cyphers contam com o patrocínio exclusivo de CHEETOS®, que pelo terceiro ano consecutivo, participa do BDV. “O Breaking do Verão é um evento que continua crescendo e chamando a atenção dos fãs de cultura e dança ao redor do Brasil, e a parceria com CHEETOS® reforça o propósito da marca de estar próxima dos nossos consumidores e de seus interesses. Nosso objetivo não é apenas estar presente no evento, mas ativamente incentivar a modalidade, dado seu impacto cultural e social. Já é a terceira edição dessa parceria e sentimos que os fãs de breaking estão cada vez mais associando a marca com o movimento” comenta Laila Antunes, gerente de marketing de CHEETOS®.

Criado em 2022, o Breaking do Verão é uma realização da agência Fábrica e foi pensado com o objetivo de democratizar e dar mais visibilidade à dança desportiva, que estreou como modalidade olímpica em 2024. “Estamos muito felizes de aumentar o acesso do Breaking do Verão aos b-boys e b-girls do país todo. Graças ao apoio de Cheetos conseguimos levar um pedaço da competição para as cinco regiões do Brasil democratizando ainda mais o projeto.”, afirma o idealizador do festival Fernando Bó.

As inscrições para as eliminatórias de Porto Alegre, Manaus, Brasília e Rio de Janeiro são gratuitas e devem ser realizadas pelo site oficial do Breaking do Verão.

Serão abertas 200 vagas para b-boys e 200 para b-girls em cada região, com idade mínima de 18 anos. A premiação será de R$1.000,00 para cada vencedor, além de todo suporte financeiro como passagem aérea, hospedagem e alimentação para participar do BDV 2025.

SERVIÇO:

CYPHERS BREAKING DO VERÃO 2025

Porto Alegre

Data: 12/10/2024

Local: Museu da Cultura do Hip Hop

Endereço: R. Pq. dos Nativos, 545 – Vila Ipiranga, Porto Alegre – RS

Manaus

Data: 17/11/2024

Local: Casa de Praia Zezinho Corrêa

Endereço: WVPW+P9 – Ponta Negra, Manaus – AM

Brasília

Data: 30/11/2024

Local: Espaço Cultural Renato Russo

Endereço: Asa Sul Comércio Residencial Sul 508 Bloco A – Asa Sul, Brasília – DF

Rio de Janeiro

Data: 17/01/2025

Local: Fundição Progresso

Endereço: R. dos Arcos, 24 – a 50 – Centro, Rio de Janeiro – RJ

MUNDIAL BREAKING DO VERÃO 2025

Rio de Janeiro

Data: 18/01/2025

Local: Fundição Progresso

Endereço: R. dos Arcos, 24 – a 50 – Centro, Rio de Janeiro – RJ