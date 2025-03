BRB Stock Car anuncia parceria com suíça Greener Tokens para compensação de carbono

Maior promotora de esportes a motor da América Latina, a Vicar anunciou nesta terça-feira (11) uma parceria com a Greener Tokens para a neutralização das emissões de carbono da BRB Stock Car Pro Series, principal categoria do automobilismo brasileiro.

A Greener Tokens é uma “climatech”, termo que identifica as empresas especializadas em tecnologias para a preservação do clima. Fundada na Suíça, a Greener tem atuação no Brasil, Estados Unidos e Europa, dedicando-se a projetos socioambientais viabilizados por créditos de carbono.

A compensação das emissões da BRB Stock Car será realizada por meio de créditos gerados pelo Greener Preservation Token (GPT), um ativo digital especializado na conservação de florestas nativas, geração de energia limpa e projetos de redução de emissões de gases de efeito estufa. O acordo também prevê a redução dos impactos ambientais a partir da promoção da conscientização junto ao público da BRB Stock Car.



Evolução do esporte — CEO da Greener, Cláudio Olímpio ressaltou a importância do esporte evoluir com processos mais sustentáveis e destacou a parceria com a BRB Stock Car Pro Series. “Estamos extremamente felizes e honrados em sermos parceiros da Stock Car, a mais importante categoria do automobilismo brasileiro, que agora acelera rumo a um futuro mais sustentável”, declarou.

“Assim como os pilotos buscam cruzar a linha de chegada em primeiro lugar, nosso propósito é levar a sustentabilidade ao topo do pódio em cada etapa da competição. Mais do que compensar emissões, queremos ser aliados estratégicos da jornada da Stock Car para alcançar suas metas ambientais com excelência, provando que esporte e sustentabilidade podem — e devem — avançar juntos na mesma direção”, completou.



Carros mais sustentáveis — CEO da Vicar, Lincoln Oliveira frisou que a parceria chega no momento em a empresa promoverá a redução das emissões da BRB Stock Car com a chegada do Audace SNG01, projeto que é a base dos novos carros da competição. “Além de usarmos gasolina Podium Carbono Neutro, nossos carros de 2025, que agora serão SUVs das marcas Toyota, Chevrolet e Mitsubishi, serão cerca de 200 kg mais leves, além de usarem motor 2,1 turbo, que consome menos que o V8 de 6,8 litros que era empregado até 2024. Tudo isso já reduzirá a pegada de carbono do campeonato”, explica Oliveira.

“Agora, com a parceria com a Greener, esperamos chegar a um novo patamar em termos de sustentabilidade. Estamos comprometidos em minimizar os impactos ambientais e liderar pelo exemplo no esporte a motor. A sustentabilidade é um pilar essencial para o futuro de qualquer organização, e estamos orgulhosos por dar esse passo”, declarou o executivo.

Crise do clima — Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), 2024 entrou para a história como o ano mais quente já registrado, com a temperatura média global aumentando 1,5ºC em relação aos níveis pré-industriais, desde o fim do século 19. O índice de 1,5ºC é o limite estabelecido pelo Acordo de Paris como crítico e representa um sinal de alerta em termos de emergência climática.

Alguns efeitos têm sido dramáticos. Entre eles estão as enchentes registradas no ano passado no Rio Grande do Sul (que foram objeto de campanhas de arrecadação capitaneadas pela Stock Car) e os incêndios na Califórnia (EUA) em janeiro de 2025, queimadas recorrentes no Pantanal, na Floresta Amazônica e em boa parte do território brasileiro.