BRB Fórmula 4: Matheus Comparatto vence corrida desafiadora com chuva no Velocitta

Com muita chuva, o BRB Fórmula 4 Brasil Certificado pela FIA finalizou neste domingo (24/03) a primeira etapa da temporada 2024. Depois de Álvaro Cho (TMG Racing) e Ethan Nobels (Cimed Cavaleiro Sports) triunfarem no último sábado, com pista seca, desta vez foi Matheus Comparatto (Oakberry Bassani F4) quem subiu ao topo do pódio, em etapa na qual as três equipes do grid comemoraram triunfos, marcando o equilíbrio que deve pautar o campeonato ao longo de todo o ano.

Destaque também para Rafaela Ferreira (TMG), que conquistou seu melhor resultado na categoria ao finalizar a corrida deste domingo na segunda colocação. E Gino Trappa (Oakberry Bassani F4) faturou o primeiro pódio argentino na Fórmula 4 Brasil com o terceiro lugar geral e vencedor entre os “rookies”.

A forte chuva que deu as caras em Mogi Guaçu desde os primeiros minutos da manhã colocou os jovens pilotos da categoria diante de um enorme aprendizado. Para muitos, foi um verdadeiro ‘batismo nas águas’, marcando a estreia na Fórmula 4 Brasil. Para Álvaro Cho, no entanto, ficou o revés por conta de um problema intermitente nas luzes sinalizadoras do seu carro, cenário que o levou aos boxes para que a equipe tentasse fazer os reparos. Quem se deu bem, no fim das contas, foi Matheus Comparatto, que herdou a liderança.

Comparatto abriu bem na ponta, com Rafa Ferreira e Gino Trappa logo atrás. Ethan Nobels e Rogério Grotta protagonizaram uma disputa acirrada pela quarta posição, com o estreante belga se defendendo bem dos ataques. Grotta conseguiu a ultrapassagem pouco depois, em um movimento certeiro. Entretanto, Nobels retomou a posição em seguida após o adversário escapar rapidamente na curva 2.

Pódio da Fórmula 4 em Mogi Guaçu com Comparatto entre Rafa Ferreira e Gino Trappa (Imagem: Marcelo Machado de Melo/Vicar)

A prova seguiu com Gino Trappa pressionando Rafa Ferreira pela segunda posição, mas um escorregão do argentino o tirou da disputa. Com isso, Ethan Nobels e Rogério Grotta subiram para quarto e quinto, respectivamente.

Faltando pouco mais de cinco minutos para o fim, Nobels buscava a terceira posição, mas perdeu aderência e saiu da pista. Quem herdou o posto foi Gino Trappa, depois de ter superado Grotta. Em seguida, o safety-car foi acionado novamente, permanecendo até o fim da prova, o que decretou a vitória de Comparatto, com Rafaela Ferreira em grande jornada, na segunda posição, e Trappa garantindo o primeiro pódio argentino na categoria.

Comparatto destacou a condição da pista, que serviu como aprendizado: “A Fórmula 4 tem o intuito de ensinar, então entendo que foi uma boa corrida. Acho que, na categoria, nunca teve uma chuva tão forte. Teve ano passado uma ‘chuvinha’, mas nada como hoje. Fico feliz, e agora é comemorar.”



Cho lidera por 2 pontos — A escapada de Ethan Nobels nas voltas finais da prova acabou por ajudar Álvaro Cho a finalizar a etapa de abertura do campeonato na liderança. O piloto da TMG Racing fecha o fim de semana com 40 tentos, apenas dois a mais na comparação com Matheus Comparatto. Destaque também para Rafa Ferreira, com 35, na terceira posição.

Em seguida, empate triplo entre os novatos Nobels, Ciro Sobral e o já experiente na categoria, Lucca Zucchini, ambos com 26 tentos.

O BRB Fórmula 4 Brasil agora se prepara para a segunda etapa da temporada 2024, marcada para os dias 19 a 21 de abril no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.



BRB Fórmula 4 Brasil, etapa 1, Velocitta

Corrida 3, resultado (top-10):

1º – Matheus Comparatto #118 (Oakberry Bassani), 15 voltas em 31m34s507

2ª – Rafaela Ferreira #18 (TMG Racing), a 1s342

3º – Gino Trappa (R) #48 (Oakberry Bassani), a 2s488

4º – Rogério Grotta (R) #7 (Cimed Cavaleiro Sports), a 5s712

5º – Ciro Sobral (R) #71 (TMG Racing), a 6s353

6º – João Pedro Souza (R) #27 (Cimed Cavaleiro Sports), a 7s331

7º – Guilherme Favarete (R) #30 (TMG Racing), 8s363

8º – Lucca Zucchini #9 (Cimed Cavaleiro Sports), a 9s610

9ª – Cecília Rabelo #98 (Oakberry Bassani), a 1 volta

10º – Álvaro Cho #21 (TMG Racing), a 1 volta

R: Rookie, piloto estreante



Classificação do campeonato (top-10):

1º – Álvaro Cho #21 (TMG Racing), 40 pontos

2º – Matheus Comparatto #118 (Oakberry Bassani), 38

3ª – Rafaela Ferreira #18 (TMG Racing), 35

4º – Ethan Nobels (R) #12 (Cimed Cavaleiro Sports), 26

5º – Ciro Sobral (R) #71 (TMG Racing), 26

6º – Lucca Zucchini #9 (Cimed Cavaleiro Sports), 26

7º – Rogério Grotta (R) #7 (Cimed Cavaleiro Sports), 24

8ª – Cecília Rabelo #98 (Oakberry Bassani), 12

9º – Gino Trappa (R) #48 (Oakberry Bassani), 15

10º – João Pedro Souza (R) #27 (Cimed Cavaleiro Sports), 9

*pontuação extraoficial