BRB Fórmula 4 Brasil faz preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1 pelo segundo ano seguido

O BRB Fórmula 4 Brasil Certificado pela FIA viverá neste fim de semana (entre 1º e 3 de novembro) um dos pontos altos da temporada 2024. Pelo segundo ano consecutivo, a categoria-escola organizada e promovida pela Vicar integra o cronograma do GP de São Paulo de Fórmula 1, no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, Zona Sul de São Paulo. Desta forma, os talentos revelados pela competição terão a oportunidade de acelerar diante de grande público e também diante dos chefes de equipe e pilotos que fazem parte do Mundial, fazendo da jornada que se avizinha uma grande vitrine.

Correr no mesmo fim de semana em que referências do automobilismo estarão em ação em Interlagos, como Lewis Hamilton, Fernando Alonso e Max Verstappen, é uma oportunidade ímpar para quem está iniciando a longa caminhada do esporte a motor.

Um desses exemplos é do maranhense Ciro Sobral, da TMG Racing, que faz sua estreia na Fórmula 4 Brasil em 2024 e terá a primeira oportunidade de disputar uma etapa como evento-suporte da Fórmula 1. “É impossível não sentir a magnitude de estar ao lado da Fórmula 1, mas precisamos manter o foco. Este é um evento grandioso, e vou me esforçar ao máximo para proporcionar um grande espetáculo nesta etapa”, declarou.

Líder do campeonato rookie e um dos destaques do campeonato, Ethan Nobels, da Cavaleiro Sports, vê a pressão da etapa como uma motivação em sua primeira experiência sendo visto por pilotos e equipes da Fórmula 1: “Neste esporte, a pressão é constante, e aprendi a transformá-la em energia positiva. Estou muito animado para correr junto com a Fórmula 1. Será a realização de um grande sonho dividir o fim de semana com a maior categoria do mundo. Com certeza, estarei em busca de mais vitórias”, disse.

Vale lembrar que, no ano passado, durante a estreia conjunta com a Fórmula 1, um marco significativo foi alcançado: Cecília Rabelo (Oakberry Bassani F4) tornou-se a primeira mulher a conquistar a pole position na categoria-escola. Para 2024, já se sabe que o vencedor será inédito, uma vez que nenhum dos pilotos experientes do grid subiu ao lugar mais alto do pódio na edição anterior.

Reforços para a reta final – A partir da etapa em Interlagos, o grid da F-4 Brasil, que tem seus carros motorizados pela Abarth e abastecidos com Gasolina Podium Petrobras. ganha dois reforços pela TMG Racing: Filippo Fiorentino, que retorna ao campeonato depois de fazer a etapa em Interlagos; e Celo Hahn, que faz sua estreia na pista mais famosa do Brasil.

Fiorentino, de 16 anos, fez sua estreia na categoria-escola em abril, quando garantiu uma vitória logo em sua primeira corrida. “Como já tenho um histórico bom com a equipe, espero que a gente consiga fazer um trabalho tão bom quanto em Interlagos. Vamos buscar o melhor para essas últimas três etapas”, afirmou.

Celo, por sua vez, está ansioso para aprender mais sobre o carro neste final de temporada. “Meu objetivo é me acostumar com o carro e com a categoria para, quem sabe, alcançar melhores resultados na próxima temporada. Quero ganhar experiência e me divertir bastante, especialmente com meu primeiro desafio oficial sendo ao lado da Fórmula 1”, finalizou.

A programação da etapa, preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1, começa na sexta-feira, com um treino livre e a classificação. No sábado, a primeira prova do fim de semana, com duração de 30 minutos, larga às 9h20. A Corrida 2, de 20 minutos, inicia às 16h35. No domingo acontece a Corrida 3, também de 30 minutos, às 11h05 da manhã.

A temporada 2024 do BRB Fórmula 4 Brasil tem transmissão ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube, BandSports (TV por assinatura), Motorsport.tv Brasil no YouTube, Portal High Speed Channel e também pelo canal Parc Fermé TV, com narração em italiano.

BRB Fórmula 4 Brasil

Etapa 6, preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1

Autódromo de Interlagos, programação

Sexta-feira, 1º de novembro

08h45 – Treino Livre

16h45 – Classificação

Sábado, 2 de novembro

09h05 – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

16h35 – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

Domingo, 3 de novembro

11h05 – Corrida 3 (30 minutos + 1 volta)

Campeonato após cinco etapas (top-10)

1º – Matheus Comparatto, 194 pontos

2º – Alvaro Cho, 178

3º – Ethan Nobels, 164

4º – Rafaela Ferreira, 148

5º – Ciro Sobral, 104

6º – Gino Trappa, 102

7º – Arthur Pavie, 99

8º – Rogério Grotta, 94

9º – Lucca Zucchini, 82

10º – Guilherme Favarete, 44