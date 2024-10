BRB Fórmula 4 Brasil chega às 50 largadas com “fome” para fazer mais história

BRB Fórmula 4 Brasil vai completar 50 largadas

O BRB Fórmula 4 Brasil alcançará no próximo fim de semana (5 e 6/10) a marca de 50 largadas em sua trajetória. A comemoração será especial, já que a quinta etapa da temporada 2024 traz um momento histórico para a categoria-escola certificada pela FIA, que vai acelerar no Autódromo Oscar y Juan Gálvez, em Buenos Aires, capital da Argentina. É a primeira rodada da competição realizada fora do Brasil.

A história da F-4 Brasil teve início em 2022. Em 14 de maio daquele ano, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), Pedro Clerot se tornou o primeiro de muitos jovens pilotos a triunfar na categoria, começando assim a pavimentar o caminho rumo ao título da temporada inaugural. A categoria vai chegar às 50 provas tendo 20 vencedores diferentes, um número que impressiona pela diversidade e traz consigo conquistas importantes.

Dentro desses números, estão marcos significativos como a primeira vitória feminina no BRB Fórmula Brasil – e a primeira sul-americana — conquistada por Rafaela Ferreira este ano, no Velocitta. Outra novidade, registrada também em 2024, foi a vitória do argentino Gino Trappa em Interlagos. O piloto escreveu seu nome na história da competição como o primeiro não-brasileiro a triunfar na categoria-escola.

Aliás, o Autódromo de Interlagos é o circuito que mais recebeu provas da Fórmula 4 Brasil, com sete etapas já disputadas e mais duas pela frente. Além de proporcionar aos jovens talentos do esporte a motor do continente a experiência de correr no “templo do automobilismo nacional”, o circuito também recebe a categoria em um dos momentos mais importantes do ano como evento-suporte do GP de São Paulo de Fórmula 1 desde 2023. Foi justamente no ano passado que o BRB Fórmula 4 Brasil viveu outro marco com o registro da primeira pole feminina na competição, conquistada pela mineira Cecília Rabelo.

Aprendizado e amadurecimento – Para os pilotos, estar dentro da Fórmula 4 Brasil vai muito além de aprender a guiar um carro monoposto. Segundo Arthur Pavie, piloto da TMG Racing, a estrutura do campeonato o ajudou a amadurecer muito:

“Quando lembro da primeira corrida que fiz, em 2022, vejo o quanto evolui. Estou um piloto muito mais maduro e pronto para o que der e vier. Na época, eu era apenas um novato conhecendo o carro com o intuito de disputar no ano seguinte. Hoje, parece tudo mais fácil. Foram muitos treinos, e fico muito feliz em ter conseguido aproveitar. Graças ao BRB Fórmula 4, tenho a certeza de que daqui pra frente serei um piloto muito mais preparado.”

A categoria, que conta com estrutura de ponta, como os carros Tatuus equipados com motor Abarth e abastecidos com Gasolina Podium Petrobras, tornou-se referência quando o assunto é formação de pilotos e chega às 50 largadas no sábado, 5 de outubro, com a confiança de que vem cumprindo seu papel como formadora de pilotos.

A etapa do BRB Fórmula 4 Brasil na Argentina, quinta etapa do ano, terá um esquema um pouco diferente do tradicional, com a primeira corrida acontecendo na sexta-feira. O sábado marca a 50ª largada, enquanto o domingo recebe a última prova do fim de semana. Antes, estão programados treinos extras, em cronograma que proporcionará aos jovens talentos uma alta quilometragem no clássico autódromo argentino.

A temporada 2024 do BRB Fórmula 4 Brasil tem transmissão ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube, BandSports, Motorsport.tv Brasil no YouTube, Portal High Speed Channel e também pelo canal Parc Fermé TV, com narração em italiano.

Confira os números do BRB Fórmula 4 Brasil e o cronograma para Buenos Aires logo abaixo:

BRB Fórmula 4 Brasil

Estreia: 14/05/2022, Autódromo Velocitta (SP)

Corridas já disputadas: 48

Pista com mais etapas: Interlagos (7)

Campeões: Pedro Clerot (2022) e Vinícius Tessaro (2023)

Mais vitórias: Pedro Clerot (7, em 2022)

Mais vitórias em 2024: Matheus Comparatto e Alvaro Cho (3)

Vencedores diferentes: 20

Vencedores diferentes em 2024: 7 (Matheus Comparatto – 3; Alvaro Cho – 3; Ethan Nobels – 2; Filippo Fiorentino – 1, Rafaela Ferreira – 1; Gino Trappa – 1; Arthur Pavie – 1)

Programação completa em Buenos Aires

Quinta-feira, 3 de outubro

12h35 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre Extra 2

13h15 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra de Largada 2

14h40 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre Extra 3

15h20 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra de Largada 3

13h35 – TCR South America BRB/TCR Brasil BRB – Shakedown

16h05 – Fiat Competizione – Treino Livre 1

16h35 – TCR South America BRB/TCR Brasil BRB – Treino Trophy

17h15 – Fiat Competizione – Treino Livre 2

Sexta-feira, 4 de outubro

08h00 – Stock Car Pro Series – Shakedown

08h50 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 1

09h40 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 1

11h00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 2

11h50 – TC2000 – Shakedown

12h10 – Fórmula Nacional – Treino Livre 1

12h35 – TCR South America BRB/TCR Brasil BRB – Treino Livre 1

13h15 – Fórmula Nacional – Treino Livre 2

13h40 – TC2000 – Treino Livre 1

14h05 – BRB Fórmula 4 Brasil – Classificação

14h35 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 2

15h55 – TCR South America BRB/TCR Brasil BRB – Treino Livre 2

16h55 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

17h40 – Fórmula Nacional – Classificação

18h10 – TC2000 – Treino Livre 2

18h35 – Fiat Competizione – Classificação

Sábado, 5 de outubro

08h00 – Fiat Competizione – Corrida 1

08h45 – TC2000 – Treino Livre 3

09h35 – Stock Car Pro Series – Classificação

10h25 – Fórmula Nacional – Corrida 1

11h05 – TC2000 – Treino Livre 4

12h15 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

13h10 – TCR South America BRB/TCR Brasil BRB – Classificação

14h05 – TC2000 – Classificação e Corrida Sprint

15h30 – Stock Car Pro Series – Corrida Sprint (40 minutos + 1 volta)

16h35 – TCR South America BRB/TCR Brasil BRB – Corrida 1

17h35 – Fiat Competizione – Corrida 2

Domingo, 6 de outubro

08h15 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (30 minutos + 1 volta)

09h05 – Fórmula Nacional – Corrida 2

10h20 – TCR South America BRB/TCR Brasil BRB – Corrida 2

12h20 – Stock Car Pro Series – Corrida principal (40 minutos + 1 volta)

13h05 – TC2000 – 200 Km de Buenos Aires