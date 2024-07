BRB Fórmula 4 Brasil chega à metade do campeonato 2024 com diversidade de vencedores

O BRB Fórmula 4 Brasil Certificado pela FIA realiza neste fim de semana (26 a 28/07) sua quarta etapa em 2024, que marca a metade da temporada. O palco será o Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna, circuito que a categoria visita pela primeira vez este ano e que receberá um grid ávido por alcançar novos feitos.

Na última rodada, que aconteceu no fim de junho no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), a categoria-escola, que usa motores Abarth, viveu um grande momento: Rafa Ferreira, da TMG Racing, tornou-se a primeira mulher a vencer na Fórmula 4 Brasil. O marco histórico abriu caminho para mais um recorde: pela primeira vez o campeonato registrou seis vencedores diferentes em nove corridas.

Diversidade e qualidade — A marca valida o resultado do esforço de equipes e pilotos para tornar o BRB Fórmula 4 Brasil referência de formadora de jovens pilotos na América Latina. Dos seis competidores que subiram ao lugar mais alto do pódio, quatro foram inéditos, sendo que três deles fazem sua estreia na categoria em 2024.

Matheus Comparatto (Oakberry Bassani F4) atual líder do campeonato, obteve três vitórias até então. Em segundo lugar está Alvaro Cho (TMG Racing), com duas conquistas. Ethan Nobels (Cavaleiro Sports) abre a fila de rookies com vitórias nesta temporada, seguido por Filippo Fiorentino (TMG Racing) e Gino Trappa (Oakberry Bassani F4). A lista se encerra justamente com Rafa, a mais recente vencedora inédita.

Em 2022 e 2023, quando foram disputadas seis etapas (ou 18 corridas) por temporada, a categoria apresentou quatro e cinco vencedores diferentes em nove corridas, respectivamente. Agora, com oito rodadas no ano, existem chances de que a temporada finalize sua metade com um número ainda maior de vencedores.

Chance de recorde nos pódios — Quando o recorte diz respeito a pódios, o número também é promissor: dez competidores já tiveram a oportunidade de comemorar em um dos três lugares de honra. O número é o mesmo da metade da temporada 2023 e deixa em aberto mais um possível recorde a ser quebrado em Goiânia: o de maior número de pilotos diferentes no pódio na metade da temporada.

Matheus Comparatto encabeça a lista de top-3 até então, com cinco conquistas. Logo atrás, empatados, estão Ethan Nobels e Alvaro Cho, cada um com quatro. Rafa Ferreira vem logo atrás, com três. Lucca Zucchini (Cavaleiro Sports) e Arthur Pavie (TMG Racing) contabilizam dois pódios cada. Já Ciro Sobral (TMG Racing), Rogério Grotta (Cavaleiro Sports) e Filippo Fiorentino tiveram uma conquista.

Mais competitividade — O grid do BRB Fórmula 4 Brasil vai aumentar em Goiânia com a chegada de Alceu Feldmann Neto, filho de Alceu Feldmann, piloto que já competiu na Stock Car Pro Series. Essa será a estreia do jovem piloto em monopostos. Ele guiará o carro #01 preparado pela Oakberry Bassani F4 e tem como objetivo entender e aprimorar seu manejo com o carro.

Goiânia aguarda o BRB F-4 Brasil — O campeonato, que conta com patrocínio da Petrobras e tem seus carros abastecidos pela Gasolina Podium, faz sua primeira etapa do ano em Goiás no próximo final de semana. Ao lado da Stock Car Pro Series e Stock Series, o BRB Fórmula 4 Brasil participa das comemorações dos 50 anos do Autódromo Ayrton Senna.

Entre quarta e quinta-feira, o pelotão de jovens pilotos acelera nos treinos extras da categoria-escola. Na sexta-feira se iniciam as atividades oficiais do fim de semana, com treinos às 9h15 e às 13h00. A classificação que define o grid das Corridas 1 e 3 será realizada no mesmo dia, às 15h40. No sábado, a Corrida 1 tem largada marcada às 10h00. Já a Corrida 2 inicia às 16h50. No domingo, a Corrida 3 parte às 8h50.

A temporada 2024 do BRB Fórmula 4 Brasil tem transmissão ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube, BandSports, Motorsport.tv Brasil no YouTube, canal do site Grande Prêmio no YouTube, Portal High Speed Channel e no canal Parc Fermé TV, com narração em italiano.

BRB Fórmula 4 Brasil

Vencedores em 2024

Matheus Comparatto, 3 vitórias

Alvaro Cho, 2 vitórias

Ethan Nobels, 1 vitória

Gino Trappa, 1 vitória

Filippo Fiorentino, 1 vitória

Rafaela Ferreira, 1 vitória

Pódios em 2024

Matheus Comparatto, 5 pódios

Ethan Nobels, 4

Alvaro Cho, 4

Rafaela Ferreira, 4

Gino Trappa, 3

Lucca Zucchini, 2

Arthur Pavie, 2

Ciro Sobral, 1

Rogério Grotta, 1

Filippo Fiorentino, 1

Programação em Goiânia

Sexta-feira, 26 de julho

08h10 – Stock Series – Shakedown

08h30 – Stock Car Pro Series – Shakedown

09h15 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 1

10h05 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 1

11h20 – Stock Series – Treino Livre 1 (Rookie)

13h00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 2

13h50 – Stock Series – Treino Livre 2

14h25 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 2

15h40 – BRB Fórmula 4 Brasil – Classificação

Sábado, 27 de julho

09h00 – Stock Series – Treino Livre 3

10h00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

11h10 – Stock Series – Classificação

11h25 – Stock Car Pro Series – Classificação

12h40 – Visitação aos Boxes

13h55 – Stock Series – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

15h30 – Stock Car Pro Series – Corrida sprint (30 minutos + 1 volta)

16h50 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

Domingo, 28 de julho de 2024

08h50 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (30 minutos + 1 volta)

10h10 – Stock Series – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

10h50 – Stock Series – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

11h40 – Visitação aos Boxes

14h00 – Stock Car Pro Series – Corrida principal (50 minutos + 1 volta)