BRB Fórmula 4 Brasil abre 2024 com vitórias de Álvaro Cho e “rookie” Ethan Nobels

As corridas que abriram o fim de semana da etapa inaugural da temporada 2024 do BRB Fórmula 4 Brasil Certificado pela FIA mostraram a força do grid que está em busca do título da categoria-escola. O sábado (23/03) no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo, começou com Álvaro Cho (TMG Racing) obtendo vitória na corrida 1, enquanto Ethan Nobels — o mais jovem do grid, com 15 anos — garantiu sua primeira conquista na Fórmula 4 Brasil no final da tarde.

O top-3 da primeira prova foi completado por Lucca Zucchini e Rafaela Ferreira, que garantiu presença feminina no pódio do Velocitta. Já a corrida 2 foi palco de um verdadeiro show dos estreantes na Fórmula 4 Brasil, com Ciro Sobral juntando-se a Ethan Nobels (Cimed Cavaleiro Sports) no pódio, em segundo lugar. Álvaro Cho, de 16 anos, fez uma prova de recuperação após largar no fim do grid para ficar com a terceira posição.

Começou: o BRB Fórmula 4 Brasil começou o campeonato no Velocitta (Imagem: Duda Bairros/Vicar)

Cho vence de ponta a ponta – Com o tempo frio, mas sem chuva, os pilotos foram para a pista do Velocitta. Álvaro Cho conseguiu abrir vantagem na largada, enquanto Rafa Ferreira subiu bastante no grid, avançando de cara da sétima para a terceira colocação. Matheus Comparatto, que largou no fim do grid após problemas na volta de apresentação, iniciou sua recuperação logo depois. A partir daí, Álvaro ditou o ritmo.

A prova finalizou com Cho garantindo sua primeira vitória do ano e a segunda na categoria. O pódio foi completado por Lucca Zucchini e Rafaela Ferreira. Ethan Nobels foi o vencedor rookie, finalizando em quinto lugar.



Rookies brilham no Velocitta – A segunda prova do fim de semana começou teve largada animada, com os novatos Ciro Sobral e Rogério Grotta disputando nas primeiras curvas na frente. Ethan Nobels aproveitou bem seu início de prova, utilizando o lado de fora do traçado do Velocitta para tomar a primeira posição, em bela manobra de ultrapassagem.

A corrida contou com o acionamento do safety-car ainda na primeira volta, após Gui Favarete ficar parado no grid. Nobels manteve a liderança depois da relargada, seguido por Ciro Sobral e Cecília Rabelo. Álvaro Cho, que largou em último, veio recuperando posições.

Depois de uma intensa disputa entre Grotta e Cho pela terceira posição, o vencedor da corrida 1 assumiu a posição de pódio na reta final da prova. Ethan Nobels venceu com uma distância confortável para Ciro Sobral, se estabelecendo como o melhor rookie do fim de semana.



Com a palavra, os vencedores — Álvaro Cho festejou a jornada vitoriosa neste sábado. “[Na corrida 2], na hora em que fui fazer o treino de largada para a volta de apresentação, o carro começou a destracionar e eu esqueci que estava no lado sujo da pista. O carro morreu, até tentei ligar, mas não teve força, então demorou um pouco para ligar e tivemos que largar em último. Mas foi uma corrida boa para os pontos, principalmente porque ficamos na frente do Lucca Zucchini e Matheus Comparatto, [considerados] favoritos ao título”, disse o líder do campeonato depois deste sábado.

O primeiro pódio do campeonato, com Cho entre Lucca Zucchini e Rafa Ferreira (Imagem: Duda Bairros/Vicar)

Por sua vez, Ethan Nobels explicou como construiu seu primeiro triunfo na categoria. “A gente saiu com pneu novo, eu larguei em quarto e achei que seria mais difícil, mas fiz uma saída muito boa e já pulei para primeiro. O safety-car encaixou direitinho e eu consegui abrir distância do Ciro Sobral para ele não pegar meu vácuo, isso foi muito bom. Eu só administrei e consegui ir tranquilo para a vitória”, declarou o piloto da Cimed Cavaleiro Sports.

Neste domingo, a primeira etapa do campeonato será finalizada com a Corrida 3, que terá novamente Álvaro Cho na pole. A prova está marcada para às 09h30. A temporada 2024 do BRB Fórmula 4 Brasil tem transmissão ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube, BandSports, Portal High Speed Channel e no canal Parc Fermé TV, com narração em italiano.



BRB Fórmula 4 Brasil, etapa 1, Velocitta

Corrida 1, resultado (top-10):

1º – Álvaro Cho #21 (TMG Racing), 22 voltas em 32min23s640

2º – Lucca Zucchini #9 (Cimed Cavaleiro Sports), a 4s968

3º – Rafaela Ferreira #18 (TMG Racing), a 7s064

4º – Matheus Comparatto #118 (Oakberry Bassani), a 11s738

5º – Ethan Nobels (R) #12 (Cimed Cavaleiro Sports), a 21s848

6º – Cecília Rabelo #98 (Oakberry Bassani), a 22s571

7º – Rogério Grotta (R) #7 (Cimed Cavaleiro Sports), a 31s582

8º – Ciro Sobral (R) #71 (TMG Racing), a 31s754

9º – Guilherme Favarete (R) #30 (TMG Racing), a 34s570

10º – João Pedro Souza (R) #27 (Cimed Cavaleiro Sports), a 36s100



Corrida 2, resultado (top-10):

1º – Ethan Nobels (R) #12 (Cimed Cavaleiro Sports), 14 voltas em 21m37s305

2º – Ciro Sobral (R) #71 (TMG Racing), a 1s970

3º – Álvaro Cho #21 (TMG Racing), a 6s404

4ª – Cecília Rabelo #98 (Oakberry Bassani), a 11s514

5º – Rogério Grotta (R) #7 (Cimed Cavaleiro Sports), a 14s830

6º – Lucca Zucchini #9 (Cimed Cavaleiro Sports), a 15s335

7ª – Rafaela Ferreira #18 (TMG Racing), a 18s058

8º – Matheus Comparatto #118 (Oakberry Bassani), a 19s185

9º – Gino Trappa (R) #48 (Oakberry Bassani), a 20s518

10º – João Pedro Souza (R) #27 (Cimed Cavaleiro Sports), a 28s696

R: Rookie, piloto estreante



BRB Fórmula 4 Brasil, campeonato (top-10):

1º – Álvaro Cho #21 (TMG Racing), 38 pontos

2º – Ethan Nobels (R) #12 (Cimed Cavaleiro Sports), 26 pontos

3º – Lucca Zucchini #9 (Cimed Cavaleiro Sports), 22 pontos

4ª – Rafaela Ferreira #18 (TMG Racing), 17 pontos

5º – Ciro Sobral (R) #71 (TMG Racing), 16 pontos

6ª – Cecília Rabelo #98 (Oakberry Bassani), 16 pontos

7º – Matheus Comparatto #118 (Oakberry Bassani), 13 pontos

8º – Rogério Grotta (R) #7 (Cimed Cavaleiro Sports), 12 pontos

9º – Guilherme Favarete (R) #30 (TMG Racing), 2 pontos

10º – João Pedro Souza (R) #27 (Cimed Cavaleiro Sports), 1 ponto

*Pontuação extraoficial



Programação da etapa – Velocitta

Domingo, 24 de março

09h30 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (30 minutos + 1 volta)