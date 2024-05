Brava Companhia apresenta peça que reflete sobre desequilíbrio capitalista

Seguindo com a Mostra de Repertório da Brava Companhia, o espetáculo Terra de Matadourosserá apresentado de 7 a 29 de junho, às sextas-feiras às 20h e aos sábados às 19h, no Espaço Brava Companhia, com ingressos gratuitos.

A montagem é uma adaptação do texto original de Bertolt Brecht, realizada por Fábio Resendeem colaboração com Ademir de Almeida. A direção é de Fábio Resende e o elenco conta com Ademir de Almeida, Elis Martins, José Adeir, Márcio Rodrigues, Max Raimundo e Paula da Paz.

Terra de Matadouros retrata o desequilíbrio capitalista no mercado da carne em Chicago no ano de 1930. A trama segue a história do grande industrial da carne enlatada, Pedro Paulo Bocarra, e dos feitos ingênuos de Joana Dark, que luta pelos trabalhadores afetados pelo colapso econômico.

A crise é explorada através das relações entre capitalistas: criadores de gados, atacadistas e industriais da carne enlatada; trabalhadores: empregados e desempregados; religião: representada pelo Exército dos Boinas Pretas, do qual emerge a heroína Joana Dark; Partido Comunista, que surge na peça como um vestígio desarticulado da classe trabalhadora; Estado, evidenciado pela repressão armada, e a imprensa, como porta-voz política do capital.

A criação e confecção de cenários e figurinos é de responsabilidade de Márcio Rodrigues, enquanto a direção musical fica a cargo de Max Raimundo. A trilha sonora é assinada por Max Raimundo, Lucas Vasconcelos e Brava Companhia.

Ficha técnica:

Criação: Brava Companhia. Texto original: Bertolt Brecht. Adaptação: Fábio Resende com colaboração de Ademir de Almeida. Direção: Fábio Resende. Elenco: Ademir de Almeida, Elis Martins, José Adeir, Márcio Rodrigues, Max Raimundo, Paula da Paz. Direção de arte: Márcio Rodrigues. Assessoria em arte: Peu Pereira. Criação e confecção de cenários, adereços e figurinos: Márcio Rodrigues. Direção musical: Max Raimundo. Assessoria musical: Lucas Vasconcelos. Assessoria vocal: Gleiziane Pinheiro. Músicas originais e arranjos: Max Raimundo, Lucas Vasconcelo e Brava Companhia. Trilha sonora: Max Raimundo, Lucas Vasconcelos.

Serviço:

Mostra de Repertório Brava Companhia

Terra de Matadouros

Temporada: De 7 a 29 de junho – Sextas às 20h e sábados às 19h.

Duração: 100 minutos.

Classificação etária: Livre.

Ingressos gratuitos distribuídos uma hora antes do início do espetáculo.

Espaço Brava Companhia

Rua Vitório, 77 – Vila Prel – Zona Sul, São Paulo