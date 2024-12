Braskem prorroga inscrições para curso gratuito de Operador de Empilhadeira de Pequeno Porte

As inscrições para o curso de Operador(a) de Empilhadeira de Pequeno Porte, promovido pela Braskem, petroquímica global que desenvolve soluções sustentáveis da química e do plástico para melhorar a vida das pessoas, em parceria com o SENAI, foram prorrogadas até o dia 3 de janeiro de 2024.

A iniciativa tem como objetivo oferecer capacitação profissional e promover a inclusão social, desenvolvendo habilidades técnicas e comportamentais essenciais para o mercado de trabalho.

O curso gratuito terá início no dia 20 de janeiro de 2025 e vai até 24 de março de 2025, com carga horária total de 160 horas. As aulas teóricas e práticas abordarão temas como Segurança no Trabalho, Técnicas de Operação de Empilhadeira e Desenvolvimento de Carreira, além de aspectos éticos e comportamentais no ambiente profissional.



O programa acontecerá no SENAI de Mauá de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h (manhã) e das 13h às 17h (tarde). Os interessados precisam ter mais de 18 anos, Ensino Fundamental 1 completo, Carteira Nacional de Habilitação (categoria B ou superior) e residir na região do Polo Petroquímico do Grande ABC.



As inscrições estão abertas até o dia 3 de janeiro e podem ser feitas no link: https://forms.office.com/r/9VPhzU099u

“Essa iniciativa reflete o compromisso da Braskem em transformar vidas por meio da educação e da capacitação profissional, criando oportunidades concretas de empregabilidade para as comunidades do entorno do Polo Petroquímico do Grande ABC”, destaca Alexandra Calixto Gioso, Gerente de Relações Institucionais da Braskem Sudeste.

Serviço:

Curso de Operador de Empilhadeira de Pequeno Porte

Local: Senai Mauá Rua Luís Lacava, 202 – Vila Bocaina, Mauá/SP

Data de início: 20/01/2025

Data de término: 24/03/2025

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h (manhã) e das 13h às 17h (tarde).

Inscrições: até 03/01/2025 através do link: https://forms.office.com/r/9VPhzU099u