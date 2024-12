Braskem promove evento para líderes comunitários do ABC

A Braskem, petroquímica global que desenvolve soluções sustentáveis da química e do plástico para melhorar a vida das pessoas, promoveu na última sexta-feira (29), um encontro com líderes comunitários, membros do Conselho Comunitário Consultivo (CCC) e demais instituições que estiveram presentes conosco em projetos e ações em 2024.

O objetivo do encontro foi apresentar as ações, projetos sociais e principais resultados desenvolvidos pela companhia nesse ano, os participantes também tiveram a oportunidade de contribuir com suas experiências e expectativas vividas nas ações da companhia esse ano.

Dentre os presentes estava Marli Machado, líder comunitária e membro do CCC. “Gostaria de agradecer todos os envolvidos com as ações e projetos desenvolvidos junto à Braskem. É importante ter conhecimento das iniciativas realizadas nas comunidades do entorno do polo e saber que somos ouvidos pelos integrantes da companhia, que não nos deixam sem devolutiva”, ressalta Marli.

O evento também contou com a presença do atleta paralímpico, Claudiney Batista, contando sua trajetória de superação e desafios. O atleta, que foi submetido à amputação da perna esquerda devido a um acidente de moto em 2005, é tricampeão paralímpico com ouro no lançamento de disco. “Sem dúvida nenhuma o patrocinador é o grande responsável para que o atleta chegue num grande resultado, no meu caso tricampeão paralímpico. E o patrocínio da Braskem faz toda a diferença na vida do atleta. Chegar no Centro Paralímpico e ter toda uma estrutura de nutricionista, psicólogo, grandes técnicos, fazem toda a diferença para que o atleta chegue nesse grande resultado”, destaca Claudiney.

Sergio Schuindt, diretor do Projeto Locomotiva, também marcou presença no evento, ressaltando a parceria com a Braskem. O projeto é uma organização sem fins lucrativos, com mais de dez anos de atuação, que assiste, por meio do ensino da música no contra turno escolar, crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos.

“O Locomotiva reconhece a importância da parceria com a Braskem, pela confiança desde quando atendíamos 100 crianças e adolescentes em apenas um polo. O investimento na Lutheria, produzindo violinos e violas a partir do PVC, acelerou o nosso crescimento e outros polos foram abertos, de maneira que atendemos atualmente 650 crianças e adolescentes. Além disso, demos os primeiros passos para a ORQUESTRA MASTER, formada por 35 alunos atendidos com mais de sessenta anos. A Braskem é parte importante nesta história, pela sensibilidade, presença e olhar diferenciado”, enfatiza Sergio.

Alexandra Calixto Gioso, Gerente de Relações Institucionais da Braskem Sudeste, que também esteve presente no evento, salienta que esse momento reforça nossa parceria e alinha nosso foco para a continuidade das inciativas existentes e novas ações para 2025: “ A escuta ativa e a proximidade com as lideranças foram importantes para tomadas de decisões sobre os projetos sociais e permitiram o desenvolvimento de ações, que impactam de forma positiva a comunidade do entorno do polo”, explica.