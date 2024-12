Braskem promove evento para líderes comunitários de Cubatão

A Braskem, petroquímica global que desenvolve soluções sustentáveis da química e do plástico para melhorar a vida das pessoas, promoveu um encontro com líderes comunitários e membros do Conselho Comunitário Consultivo (CCC) de Cubatão que estiveram presentes em projetos e ações em 2024.

O objetivo do encontro foi apresentar as ações, projetos sociais e principais resultados desenvolvidos pela companhia nesse ano. Os participantes também tiveram a oportunidade de contribuir com suas experiências e expectativas vividas nessas ações.

Dentre os presentes estava Tiago Pereira, líder comunitário e ativista cultural. “A integração da Braskem com a comunidade é extremamente importante para que possamos desenvolver juntos projetos que beneficiem as comunidades do entorno do polo”, ressalta.

Ivete de Jesus, Gerente de Produção da Braskem, que também esteve presente no evento, salienta que esse momento reforça nossa parceria e alinha nosso foco para a continuidade das inciativas existentes e novas ações para 2025: “Esse encontro é uma coroação de todo o trabalho desenvolvido ao longo do ano. Para a Braskem é fundamental manter contato com os líderes comunitários, viabilizando ações e projetos que impactam de forma positiva a comunidade do entorno do polo”, destaca.