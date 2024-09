Braskem promove edição do Plastitroque em Rio Grande da Serra

A Braskem, maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, promoveu no último sábado (21), mais uma edição do Plastitroque. A iniciativa, realizada no bairro Jardim Encantado, Rio Grande da Serra, reforça a importância da economia circular ao envolver as cooperativas parceiras do SER+, projeto que fomenta a inclusão social e o desenvolvimento socioeconômico dos trabalhadores da reciclagem.

A ação, pautada na troca de plástico a ser descartado por itens básicos da cesta básica, recebeu uma resposta positiva da comunidade, demonstrando a importância de programas como esse na conscientização ambiental e na promoção de práticas sustentáveis. Durante o evento, os participantes puderam trocar 517 kg de resíduos plásticos por 120 kits de alimentos e limpeza, beneficiando 32 famílias da região.

O Plastitroque é essencial pois não apenas beneficia diretamente os participantes, mas também tem um impacto significativo na promoção da economia circular na comunidade, além de ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram na área.

Criada em 2019 no Brasil, a iniciativa já arrecadou quase 100 toneladas de resíduos plásticos, no entorno das unidades da Braskem. O projeto acontece nos estados onde a Braskem tem atuação em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Alagoas.

Como informação, em 2023, a iniciativa bateu recorde de arrecadação nos bairros vizinhos ao Polo Petroquímico do Grande ABC. Foram arrecadadas 53 toneladas de resíduos plásticos, convertidos em mais de 5.200 kits de alimentação, 4.300 kits de limpeza e 3.000 kits de higiene.

“Agradecemos a participação de cada pessoa que contribuiu para o Plastitroque. Os resultados alcançados são reflexos do nosso compromisso contínuo com a sustentabilidade e o desenvolvimento local. Através de iniciativas como essa, fomentamos a cadeia da reciclagem, mostrando que todos nós somos responsáveis pela destinação correta dos resíduos e ajudando na geração de renda de milhares de pessoas que trabalham com isso”, destaca Alexandra Calixto Gioso, Gerente de Relações Institucionais da Braskem Sudeste.