Braskem promove ação em parceria com a Prefeitura de Mauá

A Braskem, líder global na produção de resinas termoplásticas e biopolímeros, em parceria com a Prefeitura de Mauá e a Escola Municipal (EM) Rosa Maria Martins, localizada no Jardim Sonia Maria, promoveu uma ação ambiental voltada para crianças de 0 a 6 anos. A iniciativa visou incentivar a conscientização ambiental e a prática da sustentabilidade.

A creche, que já possuía um espaço destinado ao plantio, carecia de uma dinâmica eficiente para plantar e replantar. A colaboração entre a Braskem e a Prefeitura de Mauá possibilitou a construção de uma horta na instituição. A Prefeitura, através da Secretaria do Meio Ambiente, doou parte dos insumos necessários para as mudas, enquanto a Braskem complementou a doação com mais mudas e forneceu todos os insumos para o cuidado da horta, incluindo ferramentas, adubo e regadores.

Além do apoio material, a Braskem promoveu uma atividade lúdica com as crianças, que teve a duração de cerca de 90 minutos. Durante essa ação, foram abordadas questões importantes sobre o meio ambiente, incluindo os cuidados necessários e a importância da reciclagem. As crianças participaram ativamente das atividades e, em seguida, realizaram o plantio de algumas mudas, reforçando o aprendizado sobre a importância dessas práticas para o meio ambiente.

“A atividade realizada pela equipe da Braskem foi significativa, pois considera conceitos que trabalhamos, como a sala de aula ao ar livre, a ecoalfabetização, a ludicidade e a participação dialógica, criativa e participativa das crianças, essenciais para o seu desenvolvimento e o aprendizado sobre o meio ambiente e o plantio das hortas (a mão na terra, a água, o ar, os seres vivos). Parabéns pela ação que a equipe da Braskem trouxe, pois além de enriquecer o trabalho pedagógico da escola, tornou o dia inesquecível para as crianças e professores”, destaca Sandra Chinchio, responsável pela educação ambiental na Secretaria de Educação de Mauá.

A ação contou com a participação dos alunos do G4 e do G5, com idades entre 4 e 5 anos, tanto do turno da manhã quanto da tarde. O evento proporcionou uma experiência enriquecedora para as crianças, incentivando-as a adotar práticas sustentáveis e a valorizar a natureza desde cedo.