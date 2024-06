Braskem prestigia formatura do Programa Mulheres em Ação

Na última quarta-feira (5), aconteceu a formatura do Programa Mulheres em Ação, iniciativa voltada para mulheres prioritariamente moradoras do entorno da companhia, no ABC Paulista.

O programa que capacitou 35 mulheres foi um projeto selecionado pelo 2º edital de projetos da Braskem, realizado em 2023. A iniciativa tinha como objetivo impulsionar ações que promovessem o desenvolvimento sustentável e a inclusão social nas comunidades onde a Braskem atua.

As participantes do programa, iniciado em abril, contaram com 36 horas de capacitação, com dois encontros semanais de duas horas. A iniciativa abordou dois módulos específicos: Empreendedorismo com foco em Marketing e Educação Financeira.

A primeira edição do Mulheres em Ação foi ministrada pelos professores Edgar Gazyn e Luiz Augusto, ambos com experiência prática em Marketing e Educação Financeira e que, por meio de dinâmicas durante as aulas, compartilharam suas experiências com as alunas.

‘’Esse projeto permite que a Braskem incentive cada vez mais o empreendedorismo. As formandas, além de receberem conhecimentos de temas tão importantes como Marketing e Educação Financeira, são encorajadas a melhorar suas vidas, por meio do potencial de cada uma delas. É uma ação não apenas de empreender, mas de empoderar as mulheres”, destacou Giovanna Saccoman, a serviço da Braskem.