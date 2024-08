Braskem participa da Interplast e de eventos técnicos em agosto

O mês de agosto contará com a presença da Braskem, maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, em diversos eventos ligados ao mercado do plástico. O principal deles será a Interplast, que acontecerá entre os dias 13 e 16 de agosto, em Joinville (SC). A companhia participará do evento neste ano por meio de tours técnicos, uma palestra exclusiva no Congresso CINTEC Plásticos e produtos em destaque.

Os tours acontecerão duas vezes ao dia, durante toda a programação da feira, e os visitantes serão levados aos estandes dos parceiros e distribuidores da Braskem para repercutir as resinas da companhia presentes nos produtos. Os participantes receberão informações detalhadas sobre materiais e processos sustentáveis, além de terem insights a respeito da evolução da indústria e o que esperar do mercado de plástico em 2025.

A Braskem terá neste ano três destaques principais na Interplast: as resinas CG800NAQ, DPR 010AW e DRL 007A. O produto CG800NAQ é uma resina de polipropileno copolímero desenvolvida especialmente para embalagens de alimentos congelados, o que oferece um ótimo balanço de processabilidade e resistência ao impacto sobre baixas temperaturas.

Já a DPR 010AW é derivada de polipropileno e obtida a partir de embalagens pós-consumo. Ela possui material reciclado em sua composição e oferece excelente processabilidade, com índice de fluidez na ordem de 50 g/10 min. Outro produto é a resina DRL 007A, que também apresenta material reciclado pós-consumo na composição, sendo especialmente desenvolvida para uso em embalagens flexíveis.

E a Interplast terá ainda o Congresso CINTEC Plásticos 2024 na sua programação. A Braskem estará presente com uma palestra exclusiva, no dia 15 de agosto, sobre a jornada da sustentabilidade para embalagens monomateriais. “Estamos animados com o evento deste ano. Acreditamos que será uma oportunidade incrível para mostrar as novidades desenvolvidas e promover forte troca de experiências com os visitantes”, afirma Francisco Ruiz, engenheiro de aplicação da companhia.

Outro destaque da presença da Braskem na feira será o Movimento Plástico Transforma, uma iniciativa da companhia em parceria com a Abiplast – Associação Brasileira dos Transformadores de Plástico. Os visitantes poderão conhecer mais sobre o projeto e as iniciativas já realizadas. O Movimento busca apresentar como o plástico, aliado à tecnologia, inovação e responsabilidade, pode mudar o futuro. A ação surgiu em 2016 e, desde então, promove diversas ações com o objetivo de promover a importância do plástico na vida das pessoas.

Economia Circular, design, PVC e muito mais

A Braskem estará presente também no 3º Fórum de Economia Circular, que acontecerá nos dias 14 e 15 de agosto, no Expoville, em Joinville. E o executivo Pier Pesce, gerente de desenvolvimento de negócios de Economia Circular da companhia, participará de um painel sobre reciclagem química e seus desdobramentos. “A reciclagem química foca na produção de matérias-primas de alta qualidade e seu avanço é fundamental para a gestão eficiente dos resíduos plásticos e sua maior reciclabilidade. Precisamos ir cada vez mais na direção de uma economia circular robusta e eficiente”, explica Pesce.

E o Fórum de Economia Circular contará também com a participação de Yuri Tomina, head do Cazoolo, o Lab de design de embalagens circulares da Braskem, em uma roda de conversa sobre o design como ferramenta para um futuro mais circular. “No Cazoolo, acreditamos que o design é uma ferramenta poderosa para criar embalagens mais sustentáveis. No Lab, cocriamos soluções de embalagens usando a metodologia DfE (Design for Environment), que busca reduzir o impacto ambiental e promover a reciclabilidade e circularidade das embalagens plásticas”, afirma Tomina que buscará destacar no evento o poder do design para tornar o futuro mais circular.

Mas não para por aí, já que o mês de agosto terá ainda o Fórum Técnico de PVC, organizado pela Braskem. O evento, que acontece em Joinville, reúne clientes de diversos segmentos para um momento de trocas de informações de mercado e conteúdos técnicos. “Nas palestras, vamos abordar temas relevantes para o universo de PVC. E isso inclui desde conceitos de aplicação e sustentabilidade, estudos sobre o ciclo de vida do material e novos desenvolvimentos, até uma visão atual do cenário do produto em perspectiva global e tendências de comportamento do setor”, explica Antônio Rodolfo Jr, gerente de engenharia de aplicação e desenvolvimento de mercado da Braskem, um dos palestrantes. E o fórum ainda vai repercutir um conteúdo completo e atualizado sobre o Marco Legal do Saneamento, lei que impulsiona mudanças significativas na capacidade de saneamento básico do país até 2033, de modo a discutir o assunto entre os participantes.