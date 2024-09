Braskem no Rock in Rio Brasil 2024: compromisso com a economia circular

A Braskem marcará presença no Rock in Rio Brasil 2024, evento que celebra seus 40 anos de história e acontece entre os dias 13 e 22 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. A ação “Rock, Reuse, Recycle, Repeat” tem como foco educar e incentivar o consumo consciente, o descarte correto e a reciclagem dos resíduos plásticos. “Estamos, mais uma vez, com o objetivo de engajar o público nessa jornada de educação ambiental, por meio de uma dinâmica que mostra que o plástico é um aliado e pode ser reutilizado e reciclado. Teremos muitas ações no estande e forte interação com o público. Estamos muito animados”, afirma Ana Laura Sivieri, diretora de Marketing e Comunicação Corporativa da Braskem.

Durante o festival, a Braskem quer incentivar a realização de atitudes conscientes e, junto ao público, dar um show de iniciativas voltadas para economia circular. Uma das ações desenvolvidas pela marca será a distribuição de tirantes que estimularão e facilitarão o uso de copos reutilizáveis durante os shows. E, no final do dia, quem escolher descartar o copo poderá deixá-lo em carrinhos específicos de coleta que estarão disponíveis na saída do evento, sendo uma ação da marca totalmente focada para a reutilização do material plástico.

Outra iniciativa será a instalação de 300 lixeiras recicladas em diversos pontos do evento. Tais objetos foram produzidos, em parceria com a Tramontina, a partir de resíduos coletados em outros festivais, de modo a finalizar o ciclo da economia circular por meio da transformação dos materiais. Além disso, serão instalados quatro pontos de coleta de resíduos plásticos, onde o público poderá trocar os materiais usados por brindes. E alguns deles, por exemplo, serão itens fabricados com plástico reciclado, como uma caixinha de som e a bolsa da marca Trama Afetiva produzida com guarda-chuvas, o que reforça a mensagem de economia circular levada pela Braskem.

No estande da companhia, o público poderá participar de um jogo de “perguntas e respostas”, que testará o conhecimento sobre reciclagem, além de girar uma roleta de brindes e aproveitar o espaço para fazer a lavagem dos copos. “Nosso patrocínio está alinhado às metas de sustentabilidade da companhia e do Rock in Rio, o que inclui a ambição de tornar o evento lixo zero até 2030”, explica Ana Laura. “Essas ações de incentivo se consolidam como ferramentas importantes para a transformação social e ambiental, sendo capazes de inspirar atitudes, mudar hábitos e gerar impactos positivos e duradouros na sociedade”, ressalta.

A Braskem fez ainda uma parceria com a Heineken para distribuir fast pass de experiências como brinde, em busca de engajar as pessoas a participarem de ações e iniciativas relacionadas à reciclagem. “O trabalho em conjunto com as marcas é um exemplo de como é possível buscar engajamento com o público na direção de uma economia circular em prol do bem comum”, afirma Ana Laura. E a mensagem a favor da reciclagem e circularidade dos materiais já esteve presente no último Rock in Rio 2022. Nele, foram coletados cerca de 870 mil itens plásticos ao longo dos sete dias e mais de sete mil pessoas participaram das ações da marca. Com isso, a Braskem segue usando a força do festival na promoção e no desenvolvimento de impactos positivos para a sociedade.