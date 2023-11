Braskem lança primeiros grades de EVA com matéria-prima reciclada

Buscando desenvolver cada vez mais soluções inovadoras e sustentáveis que promovam a economia circular na indústria, a Braskem lança, neste mês, duas novas soluções em EVA, produzidas a partir de matéria-prima reciclada. Os novos compostos integram o portfólio Wenew, ecossistema de circularidade da Braskem, e se destacam por serem os primeiros produtos do gênero lançados pela empresa ao mercado, o que consolida seu pioneirismo no setor.

Os dois novos grades oferecem benefícios direcionados aos setores calçadista e de materiais esportivos, trazendo novas e mais sustentáveis possibilidades para a indústria. Eles são produzidos a partir de aparas excedentes da indústria calçadista, o que possibilita o endereçamento desses resíduos de maneira adequada para a confecção de novos produtos. Além disso, as aplicações dessas duas soluções fazem com que os produtos finais tenham maior resistência mecânica durante os esforços físicos, proporcionando, assim, qualidade, inovação e sustentabilidade.

Um dos grades pode ser aplicado em chapas que compõe os tatames para academias, palmilhas de tênis e tapetes para yoga. Já o outro produto é destinado à injeção na entressola e unissola de calçados. Essa última solução, além de ser composta por matéria-prima reciclada, contém 30% de resina renovável obtida da cana-de-açúcar (EVA de origem renovável), o que, dependendo da composição final do produto, poderia contribuir para uma solução carbono neutro ou com emissão próxima a zero.

Para Fabiana Quiroga, diretora de Economia Circular da Braskem na América do Sul, o lançamento dos novos grades estão alinhados com os compromissos de sustentabilidade da companhia. “Até 2030, a Braskem tem como meta incluir 1 milhão de toneladas de resinas termoplásticas e produtos químicos com conteúdo reciclado em seu portfólio de produtos e pretende evitar que 1,5 milhão de toneladas de resíduos plásticos sejam enviados para incineração, aterros ou descartados no meio ambiente”, explica. “Além disso, as novas soluções vão contribuir também para a jornada ESG de nossos parceiros, uma vez que oferecem oportunidade de desenvolvimento mais sustentável aos clientes, transformadores e brand owners, resultando em uma menor emissão de carbono, quando comparado com as resinas de origem fóssil”.

Endereçar adequadamente as aparas industriais dos setores calçadista e de materiais esportivos gerando soluções de alta performance no mercado foi um objetivo desafiador. Juliani Capra da Silva, Engenheira de Aplicação da Braskem, destaca o desempenho da companhia em poder contribuir para a sustentabilidade nesses dois setores a partir das novas soluções. “A Braskem vem trabalhando fortemente para impulsionar todos os elos da cadeia rumo à economia circular. Todo esse esforço, somado ao pioneirismo da empresa, nos permitiu desenvolver os primeiros grades de EVA reciclado do Brasil”, declara a executiva. “O que estamos fazendo de diferente e inovador é que conseguimos recolher os resíduos excedentes de EVA que as empresas descartariam e transformá-los em matéria-prima para a fabricação de novos produtos, principalmente calçados, com menos emissão de CO2, lidando com o desafio de endereçar um resíduo difícil de destinar ao caminho adequado”.

Importante destacar que ambos os grades possuem as mesmas propriedades técnicas dos produtos de origem fóssil, com o atributo positivo de reinserir resíduos plásticos na cadeia produtiva, evitando que eles cheguem na natureza.

Wenew: Ecossistema de circularidade da Braskem

As iniciativas da Braskem para oferta de soluções de EVA contendo matéria-prima reciclada fazem parte de Wenew, ecossistema de economia circular da Braskem que engloba desde as soluções circulares (resinas termoplásticas e produtos químicos produzidos pela empresa que possuem conteúdo reciclado em sua composição) até as tecnologias e iniciativas de educação sobre consumo consciente e descarte adequado que apoiam a Braskem em sua jornada em prol da economia circular. Essas iniciativas, no caso, são representadas por Wemove, termo variante que representa a noção de coletividade que pauta a forma de pensar e agir da Braskem para promover a economia circular.

Orientada para as pessoas e para a sustentabilidade, a Braskem está engajada em contribuir com a cadeia de valor para o fortalecimento da Economia Circular. Os 8 mil Integrantes da petroquímica dedicam-se diariamente para melhorar a vida das pessoas por meio de soluções sustentáveis da química e do plástico. A Braskem possui DNA inovador e um completo portfólio de resinas plásticas e produtos químicos para diversos segmentos, como embalagens alimentícias, construção civil, industrial, automotivo, agronegócio, saúde e higiene, entre outros. Com 40 unidades industriais no Brasil, EUA, México e Alemanha, a companhia exporta seus produtos para Clientes em mais de 71 países.

Plataforma virtual e interativa desenvolvida para reforçar a identidade da companhia e inovar na forma de comunicar seus projetos, investimentos, produtos e ações ligadas à economia circular e trazer novas experiências do mundo real para o digital. A plataforma disponibiliza acesso gratuito a conteúdos nos mais diversos segmentos, projetos e eventos promovidos pela Braskem. Acesse: https://www.braskem360.com.br/

