Braskem lança portfólio de resinas recicladas pós-consumo para aplicações flexíveis

A Braskem, petroquímica global que desenvolve soluções sustentáveis da química e do plástico para melhorar a vida das pessoas, apresenta seu portfólio de resinas recicladas pós-consumo (PCR) para aplicações flexíveis. O conjunto de nove grades para diversas aplicações é hoje o mais completo do mercado, marcando presença tanto no segmento de embalagens secundárias quanto no de primárias. E, dentre as vantagens da aplicação de tais resinas, é possível citar tanto a eliminação de resíduos plásticos quanto a redução da pegada de carbono. Somente neste ano, o portfólio da Braskem para aplicações flexíveis já recuperou de mais de 13 milhões de embalagens plásticas entre janeiro e agosto.

“Em média, os grades do nosso portfólio de flexíveis reduzem em até 15% as emissões de CO2 na atmosfera. E isso além do benefício da recuperação dos resíduos plásticos”, afirma Pier Pesce, gerente de desenvolvimento de negócios para Economia Circular na Braskem. E há mais vantagens. As embalagens flexíveis com PCR Wenew podem estar presentes em diversos segmentos, sendo o mercado de home care, os envelopes de e-commerce e os filmes para transportes, alguns exemplos. “Os nossos grades possuem características que abrem caminho para diversas aplicações flexíveis. Temos opções no segmento de termoencolhíveis que permitem aumentar o percentual de PCR no resultado do filme sustentado, ou até mesmo, aumentando as suas propriedades de encolhimento”, explica Pier.

Diferentes aplicações já disponíveis no mercado

Os benefícios do portfólio Wenew para aplicações em embalagens flexíveis já têm chamado atenção de diversas empresas focadas no desenvolvimento sustentável. A GTEX, 5ª maior marca de produtos de limpeza do Brasil, é um exemplo. A companhia optou pelo uso da resina pós-consumo na embalagem do sabão em pó Urca e conseguiu bons resultados. “O filme da embalagem, produzido pela TotalFlex, possui 30% de conteúdo reciclado e auxilia na redução da pegada de carbono da GTEX. O que reforça a parceria com os nossos clientes para oferecer soluções cada vez mais sustentáveis ao mercado”, afirma Maurício Motta, gerente de conta responsável pelos clientes TotalFlex e Plasdil.

Talita Santos, CEO da GTEX Brasil, ressalta a sinergia entre a empresa e os produtos da Braskem. “Os projetos focados em sustentabilidade estão totalmente alinhados aos nossos compromissos. Na GTEX, buscamos constantemente soluções que reduzam o impacto ambiental sem comprometer a qualidade dos nossos produtos, e essa iniciativa reforça nossa visão de um futuro mais responsável. Para os próximos anos, a sustentabilidade será um dos pilares estratégicos da GTEX, e projetos como este são fundamentais para oferecermos alternativas conscientes aos consumidores”, diz.

Outro projeto de sucesso foi o envelope de segurança da Netshoes, produzido pela Probag em parceria com a TotalFlex, que contou com 60,3% de PCR Wenew em sua composição. A resina escolhida atendeu tanto aos requisitos de aparência do filme quanto de soldabilidade e resistência mecânica para a segurança do produto durante a entrega. E existem mais exemplos: a Braskem trabalhou em um projeto, junto aos parceiros Plasdil e Copapa, para a adição de 20% de PCR Wenew na embalagem do papel higiênico, o que atendeu aos requisitos de resistência mecânica e transparência necessários nesta aplicação. Inclusive, o case com a Plasdil e a Copapa foi premiado na última edição do Grandes Cases de Embalagem.