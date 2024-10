Braskem interrompe preenchimento de mina em Maceió após ‘desnível superficial’

A Braskem interrompeu temporariamente o preenchimento de uma mina em Maceió após identificar um desnível superficial no solo em um ponto do canteiro de obras.

De acordo com a Defesa Civil municipal, não foram detectadas atividades microssísmicas atípicas na área e os sensores não indicam deslocamentos anormais. Também não houve tremores de terra na região.

A mina, de número 27, está localizada numa área submersa nas proximidades do Hospital Psiquiátrico José Lopes, no bairro do Mutange. Em dezembro do ano passado, a mina 18, que também ficava na região, sofreu um colapso.

Segundo a Braskem, o fato foi comunicado às autoridades, e a suspensão do preenchimento é feita como prevenção, apesar de a área afetada estar fora do raio de segurança da cavidade.

Agora, serão feitas avaliações técnicas e complementares.

A mineração da Braskem afetou cinco bairros da capital alagoana, e o colapso da mina é considerado o maior desastre ambiental em área urbana do país. Os primeiros tremores de terra foram registrados em 2018, com afundamento no solo e rachaduras em imóveis.

Ao menos 40 mil pessoas dos cinco bairros atingidos tiveram que ser realocadas.