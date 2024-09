Braskem inicia terceira turma do Curso de Costura Criativa em Mauá

A Braskem, maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, em parceria com o Senai e com o apoio da Prefeitura de Mauá, iniciou a terceira edição do Curso de Costura Criativa, destinado a capacitar homens e mulheres das comunidades ao redor de sua unidade.

Nesta nova edição, participarão 40 pessoas, entre homens e mulheres. A iniciativa promove a prática da economia circular e o desenvolvimento profissional e utiliza uniformes antigos da Braskem como matéria-prima para a confecção de novas peças.

A aula inaugural aconteceu no dia 28 de agosto e contou com a presença dos alunos e representantes da Braskem, do Senai e da Prefeitura de Mauá. O projeto, aberto a todos os interessados com idade mínima de 18 anos, tem como objetivo capacitar os participantes nas habilidades de corte e costura, além de fomentar a prática da economia circular ao transformar uniformes desativados em novos produtos úteis.

“A Braskem tem orgulho de poder contribuir com o desenvolvimento local. Queremos cada vez mais ampliar nossos projetos e alcançar um maior número de pessoas em torno das nossas operações. Esse programa é uma forma de unir ações sociais e ambientais em benefício da comunidade”, afirma Luís Pazin, Diretor Industrial da regional São Paulo.

Para o instrutor do Senai-SP e professor do programa, Elton Luna, a iniciativa é extremamente valiosa, pois trabalha a questão da economia circular. “Os uniformes que são usados na Braskem, após um tempo, são descartados. No Costura Criativa, ressignificamos esse produto, transformando-o em outro objeto totalmente novo”, explica.

As edições anteriores formaram 51 mulheres que, juntas, produziram 880 peças, incluindo sacochilas, ecobags, mochilas, nécessaires, pastas de notebook e aventais, utilizando 700 uniformes da Braskem que, de outra forma, seriam descartados.

Ao todo foram mais de 600 pessoas inscritas. O curso tem uma carga horária de 200 horas em 50 dias de curso e será oferecido em dois turnos: a turma matutina das 8h às 12h e a turma vespertina das 13h às 17h. A formatura está prevista para o dia 8 de novembro.

“Esse projeto une dois pontos muito importantes dentro de nossa diretriz: a capacitação da comunidade, que permite que as participantes concluam o aprendizado com possibilidade de geração de renda e ainda a reutilização de nossos uniformes para produção de novas peças. Além disso, as alunas beneficiadas também aprendem na prática um pouco sobre economia circular e sustentabilidade”, ressalta Alexandra Gioso, Gerente de Relações Institucionais da Braskem na Região Sudeste.