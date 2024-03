Braskem Idesa, Advario e Terminal Química Puerto México ganham prêmio no IJGlobal Awards Nova York

O projeto Terminal Química Puerto México (TQPM), da Braskem Idesa, produtora de polietileno no México controlada pela Braskem, e da companhia Advario, ganhou o prêmio de “Negócio do Ano em Petróleo e Gás na América Latina”, promovido pela publicação IJ Global Awards 2023. A premiação aconteceu neste mês em Nova Iorque, nos Estados Unidos, e reconheceu a excelente estratégia de financiamento que garantiu de forma eficiente os recursos necessários para a execução do terminal.

Localizado em Coatzacoalcos, no estado de Veracruz, o TQPM é um projeto greenfield para a construção de uma estação de armazenamento de etano. O terminal terá capacidade de 100 mil metros cúbicos e será conectado diretamente ao complexo petroquímico da Braskem Idesa por meio de um gasoduto. A construção e a operação do TQPM contam com investimento no valor estimado de US$ 400 milhões, anunciado no ano passado pelas duas companhias, que detêm 50% do negócio cada uma.