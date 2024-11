Braskem enfrenta desafio de segurança: riscos e impactos para a gigante petroquímica em evidência

Nos últimos meses, preocupantes incidentes nas instalações da Braskem em Santo André trouxeram à tona questões críticas sobre a segurança no ambiente de trabalho. Entre setembro e outubro, quatro acidentes envolvendo trabalhadores terceirizados evidenciaram falhas nos protocolos de segurança, conforme relatado por funcionários e representantes sindicais. Tais eventos levantam sérias preocupações sobre as políticas de corte de custos que, segundo o sindicalista Luiz Carlos Biazi, não devem comprometer a segurança e a vida dos colaboradores. A redução de investimentos em medidas protetivas é vista como um ato negligente que coloca em risco a integridade dos profissionais.

Este cenário é agravado por um histórico recente de tragédias na empresa, como o incêndio ocorrido em junho de 2023, que resultou na morte de dois funcionários. Tal evento destacou a necessidade urgente de maior investimento em prevenção e o cumprimento rigoroso das normas de segurança. A presença do deputado federal Vicente Paulo da Silva, conhecido como Vicentinho (PT), em um protesto contra a empresa sublinha a seriedade da situação. O parlamentar expressou uma forte crítica à Braskem, refletindo um sentimento coletivo de indignação ao afirmar que nenhum trabalhador deveria temer por sua vida enquanto desempenha suas funções. A segurança e o bem-estar dos empregados devem ser uma prioridade estratégica para a empresa, além de uma obrigação legal.

Em resposta às manifestações, a Braskem minimizou as preocupações alegando que os protestos estavam ligados a questões salariais. No entanto, essa justificativa foi amplamente criticada como insensível diante das acusações graves sobre as práticas de segurança. Embora a empresa afirme adotar as “melhores práticas de segurança”, os incidentes contínuos indicam possíveis deficiências tanto nos protocolos quanto nos investimentos em prevenção. Para evitar futuras tragédias, é imperativo que a petroquímica adote uma postura mais séria em relação à proteção dos seus trabalhadores, fortalecendo medidas de segurança e melhorando os processos internos de fiscalização. A sociedade, sindicatos e legisladores têm um papel crucial ao exigir mudanças concretas que garantam a segurança dos trabalhadores.