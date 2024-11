Braskem é premiada no LIDE Litoral Paulista 2024

A Braskem, petroquímica global que desenvolve soluções sustentáveis da química e do plástico para melhorar a vida das pessoas, foi a grande vencedora na categoria Indústria do Prêmio Líderes Regionais Litoral Paulista 2024, promovido pelo LIDE Litoral Paulista.

A cerimônia de premiação ocorreu na terça-feira (19), na Casa Leone, em Santos, e reuniu autoridades, lideranças empresariais e personalidades de destaque da região, reforçando a importância do reconhecimento aos líderes que impulsionam o desenvolvimento da Baixada Santista.

O evento contemplou 19 categorias de diferentes segmentos empresariais e profissionais. A escolha dos vencedores é criteriosa e envolve a participação de conselheiros do LIDE Litoral Paulista e do LIDE Empreendedor Litoral Paulista, além dos filiados. A primeira fase da classificação é aberta, com indicações feitas por entidades de peso na região. Os três mais votados em cada categoria seguem para a fase final, onde são escolhidos por votação dos conselhos do LIDE.

Além de prestigiar os vencedores, o evento promoveu um espaço de networking, celebrando conquistas e fortalecendo laços entre diferentes setores.

“Receber esse reconhecimento é mais do que um marco. Isso reforça que estamos trilhando o caminho certo, sempre prezando pela integração com a comunidade e a adoção de práticas sustentáveis de produção”, ressalta Fabricio Nunes da Silva, Analista de Relações Institucionais da Braskem de São Paulo.