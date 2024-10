Braskem e Neste anunciam acordo para fornecimento de matérias-primas para produção de resinas e químicos

A Braskem, maior produtora de resinas termoplásticas das Américas e pioneira na produção de biopolímeros em escala industrial, e a Neste, empresa finlandesa de refino, assinaram um acordo para o fornecimento de matérias-primas circulares e bio-circulares para a produção de resinas e produtos químicos. A previsão é que os produtos da Braskem, produzidos com essas matérias-primas alternativas, estejam disponíveis no mercado a partir do quarto trimestre de 2024. Esses produtos serão vendidos principalmente na América do Sul e farão parte do portfólio de produtos Wenew da Braskem.

“Este é um momento muito importante para o setor. Iniciaremos a comercialização de uma nova solução que adotará os mais altos padrões de qualidade do setor, de modo a garantir a sustentabilidade desde o início da cadeia de valor. Essa parceria com a Neste é um marco significativo em nossa jornada em prol da economia circular,” afirmou Fabiana Quiroga, diretora de Economia Circular da Braskem na América do Sul.

A Braskem comercializará resinas e produtos químicos produzidos a partir de matérias-primas mais sustentáveis Neste RE™: as matérias-primas circulares, são oriundas de resíduos plásticos por meio da reciclagem química, e as matérias-primas bio-circulares, são originadas a partir do processamento de matérias-primas renováveis, como óleo de cozinha usado, também conhecido como UCO – used cooking oil.

“Estamos entusiasmados em receber a Braskem como nossa parceira no avanço da transformação do setor de plásticos e químicos em prol de soluções mais sustentáveis,” destacou Jeroen Verhoeven, diretor do setor de Polímeros e Produtos Químicos da Neste. “Esperamos ansiosamente para ver nossa solução Neste RE em ação na América do Sul, reduzindo a dependência de matérias-primas virgens na produção de resinas e produtos químicos.”

Os produtos resultantes do uso dessas matérias-primas serão certificados pela ISCC PLUS (International Sustainability and Carbon Certification), uma vez que é utilizado o método de balanço de massa nessa produção. Isso dará aos clientes uma garantia adicional em relação à cadeia de custódia e à origem sustentável dos materiais.

Uma solução inovadora com contribuições claras para uma economia circular

Ao combinar soluções circulares e bio-circulares, a Braskem se baseia em dois tipos de matérias-primas eficientes para reduzir o uso de matéria-prima virgem e promover mais sustentabilidade nas cadeias de valor de produtos químicos e plásticos.

A reciclagem química permite a reciclagem de resíduos plásticos mais difíceis de reciclar por outros métodos, como por exemplo, os plásticos multimateriais ou flexíveis. Nesse sentido, a matéria-prima circular da Neste pode contribuir para aumentar a reciclagem e, portanto, ajudar a reduzir a quantidade de resíduos plásticos no meio ambiente.

Por outro lado, as matérias-primas bio-circulares da Neste podem auxiliar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) ao substituir matérias-primas virgens na fabricação de plásticos e químicos. Elas são produzidas a partir de matérias-primas renováveis, como resíduos, óleos e gorduras residuais, como o óleo de cozinha usado ou resíduos do processamento de óleo vegetal.

Ambas as matérias-primas permitem a fabricação de produtos seguros e adequados também para aplicações sensíveis, como por exemplo, embalagens que têm contato com alimentos, representando um grande passo à frente para o mercado. Especialmente no caso da reciclagem química, a Anvisa reconheceu que esse processo produz monômeros de alta pureza, indistinguíveis dos monômeros originais de origem virgem e que estão em conformidade com a regulamentação aplicável para embalagens que entram em contato com alimentos, podendo ser usados sem a necessidade de autorização específica.