Braskem desenvolve projeto em parceria com a USP e UFSCar

A Braskem, maior produtora de resinas termoplásticas nas Américas e líder mundial na produção de biopolímeros, avança com resultados promissores com o projeto desenvolvido em parceria com a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), focado na criação de rotas tecnológicas para a produção de hidrocarbonetos C2+ e álcoois a partir de CO2.

O projeto, originado da colaboração entre a Braskem, a USP e a UFSCar, foi formalizado com a assinatura do contrato em 2022, durante a primeira reunião geral na USP, em São Paulo. Desde então, o trabalho tem avançado com as equipes das duas universidades, obtendo resultados promissores na pesquisa e no desenvolvimento de catalisadores e processos que possam contribuir para a redução das emissões de CO2.

Essa iniciativa representa um avanço na jornada da Braskem rumo à neutralidade de carbono, ao desenvolver uma tecnologia inovadora capaz de converter o CO2 gerado nos processos produtivos em produtos químicos, reforçando o compromisso da empresa com a sustentabilidade e a inovação.

Durante a reunião anual de acompanhamento do projeto, realizada no dia 07 de Agosto, foram apresentados os objetivos gerais da parceria Braskem-USP/UFSCar, os resultados alcançados pelas equipes acadêmicas, além de uma introdução aos processos produtivos da Braskem e do Q3, uma frente importante para os futuros desenvolvimentos tecnológicos da empresa.

O encontro reuniu cerca de 35 participantes e ocorreu nas dependências da Braskem Q3 CK em Santo André e no LDTP (laboratório) da Braskem Q3 IN em Mauá, com o objetivo principal de atualizar as equipes sobre o andamento do projeto, além de fortalecer a integração e explorar sinergias entre os times.

Os participantes da academia são pesquisadores de doutorado e pós-doutorado, professores orientadores e co-orientadores das áreas de Engenharia Química, Química e Física da USP e UFSCar, incluindo Rita Maria de Brito Alves (pesquisadora líder do projeto pela USP) e Reinaldo Giudici (diretor da Escola Politécnica da USP).

Integrantes da Braskem, entre eles: Luis Pazin (diretor da Industrial SP), Roberta Manzini (gerente de Tecnologia de Processos), Márcio Rebouças (líder da plataforma de tecnologias de descarbonização), Robson Peguin (pesquisador líder do projeto pela Braskem), Rogério de Souza (engenheiro de Segurança de Processos) e Daniela Molina (Implementação de Processos) também participaram do evento.

“A participação da Braskem nessa ação é fundamental para estreitar os laços com a academia e valorizar as competências técnicas de ambos os grupos. Juntos, estamos desenvolvendo processos inovadores que nos ajudarão a atingir nossas metas de sustentabilidade, como a neutralidade de carbono até 2050”, comenta Marcio das Virgens Rebouças, líder da plataforma de tecnologias de descarbonização da Braskem.