Braskem comemora 52 anos da unidade de Polietilenos do ABC

Divulgação: Braskem

A Braskem, maior produtora de resinas termoplásticas nas Américas e líder mundial na produção de biopolímeros, celebra hoje (27) o sucesso e as conquistas de 52 anos de operação da unidade de Polietilenos (PE 7).

Instalada no Polo Petroquímico do Grande ABC, a mais tradicional região industrial de São Paulo, a fábrica PE7 da Braskem, especializada na produção de polietileno, tem uma longa história que reflete a evolução da indústria petroquímica no Brasil. Inicialmente, essa planta foi implementada visando a produção de materiais plásticos para suprir a demanda interna do país e reduzir a dependência a importações.

Fundada em 1972, a unidade foi pioneira no país, desempenhando um papel crucial na produção de polietileno, matéria-prima essencial para diversos produtos, como sacolas plásticas, fraldas descartáveis, embalagens, tubulações e filmes plásticos.

Ao longo das décadas, a PE7 passou por várias expansões e modernizações para aumentar sua capacidade produtiva e incorporar novas tecnologias. Isso permitiu que a Braskem atendesse à crescente demanda por polietileno de alta e baixa densidade, materiais fundamentais para a indústria de transformação.

Além de ser uma peça-chave na cadeia produtiva de plásticos, a fábrica PE7 desempenha um papel importante ao gerar milhares de empregos diretos e indiretos na região do Grande ABC. Com cerca de 400 colaboradores, entre integrantes e parceiros, a planta contribui significativamente para a economia e o desenvolvimento social da região.

Entre os integrantes mais antigos da unidade está Geraldo Camelo da Cunha. O operador especialista da PE 7 participou da construção do Polo nos anos 70 e da ampliação da linha de produção da unidade que opera. “Comecei a trabalhar na Braskem aos 18 anos, como auxiliar de Almoxarifado. Três anos depois, fui promovido a operador de empilhadeira e desde 1976 sou operador petroquímico”, destaca.

Além da geração de empregos e da contribuição econômica para a região, a busca por práticas sustentáveis é constante na Braskem. Em 2017, a planta PE7 ABC implementou um projeto inovador de reuso de água e descarte de efluentes, que inclui um circuito fechado que evita rio Tamanduateí. Esse projeto faz parte do compromisso da Braskem com a sustentabilidade, alinhado com sua estratégia global de reduzir impactos ambientais e melhorar a eficiência no uso de recursos.

A fábrica também tem se destacado por suas parcerias com outras empresas e instituições acadêmicas para promover a inovação e a sustentabilidade. A Braskem continua investindo em novas tecnologias e práticas que visam não apenas aumentar a eficiência da produção, mas também minimizar o impacto ambiental, um reflexo do movimento global em direção a uma economia circular.

“Esta fábrica representa 52 anos de inovação, de criação de soluções sustentáveis, de crescimento econômico e social junto à comunidade local. Um lugar onde nossos integrantes e parceiros escreveram suas histórias profissionais e pessoais, já que conseguimos ver estagiários se transformando em coordenadores, técnicos em engenheiros, analistas em gerentes. E, aqui, as relações profissionais se transformam em uma relação de família, onde apreendemos a valorizar as nossas conquistas e apreender com nossos desafios. Pessoalmente tenho um apreço muito especial com esta unidade, pois foi o local do meu primeiro estágio, do meu primeiro contrato de trabalho e agora um local onde estou me moldando como líder”, enfatiza Wendell Pereira dos Santos, Coordenador de Produção.