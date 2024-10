Braskem apoia primeira edição do Cine de Quebradas

A Braskem, maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, apoiou no último domingo (29), a primeira edição do Cine de Quebradas, no Parque Linear, Cubatão. Cerca de 250 moradores do entorno participaram da ação e tiveram a oportunidade de assistir ao filme Divertidamente 2.

A iniciativa realiza sessões itinerantes de palestras e cinema em áreas de difícil acesso nas quebradas da cidade, de forma gratuita, oferecendo alimentação e desenvolvendo diálogos sobre temas pertinentes ao cotidiano de cada uma delas. O evento também promoveu atividades para integração dos participantes através de palestras do educador ambiental, Heberton Santana e da pescadora artesanal, Natália Dionizio.

O objetivo do Cine de Quebradas é promover o cinema e formar público audiovisual em bairros periféricos e vulneráveis de Cubatão. Também visa proporcionar o acesso à cultura e ao lazer, além de integrar a comunidade através de atividades culturais e incluir grupos vulneráveis no acesso a bens culturais, além de realizar debates e palestras que contribuam para maior compreensão social.

“A criação de um espaço itinerante de convivência é essencial para a construção de uma educação popular e fortalecimento de vínculos sociais entre as pessoas da comunidade. O cinema é uma ferramenta muito útil para elucidar dilemas sociais que afligem a todos, como também é um ótimo momento de lazer e troca de experiências e vivências”, destaca Alexandra Calixto Gioso, Gerente de Relações Institucionais da Braskem Sudeste.